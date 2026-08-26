'Ajax verliest talentvolle en geliefde trainer aan Al Qadsiah'

Ajax gaat ontwikkelingstrainer Prince Musombo moeten laten gaan. Dat meldt transferjournalist Sacha Tavolieri. De trainer van de Amsterdammers verkast naar het Saudische Al Qadsiah.

De 33-jarige Musombo kwam een zomer geleden over van KRC Genk, waar hij tevens werk in de opleiding verrichte. Ondanks dat hij binnen Amsterdam belangrijke relaties opbouwde, kiest hij dus voor het geld in het Midden-Oosten.

Onder andere Tijjani Reijnders is actief bij Al Qadsiah. Musombo wordt ook daar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van jonge voetballers, in dit geval voor die uit Saudi-Arabië. Musombo moet jeugdspelers helpen met de brug te slaan naar het hoofdelftal.