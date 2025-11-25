Kick-off
'Mike Verweij tipt nieuwe trainer voor Ajax': "Een logische naam"
Ajax verliest van Benfica en staat laatste in de Champions League

Joram
Davy Klaassen en Josip Sutalo
Davy Klaassen en Josip Sutalo Foto: © Pro Shots

Ajax heeft dinsdagavond ook de vijfde wedstrijd in de Champions League verloren. In de eigen Johan Cruijff ArenA ging de ploeg van trainer Fred Grim met 0-2 onderuit tegen het Benfica van José Mourinho. Beide ploegen stonden nog op nul punten in het miljardenbal, maar nu staat Ajax echt alleen onderaan.

Al in de zesde minuut kwam Ajax op een 0-1 achterstand. Het was de Zweedse linksback Samuel Dahl die hart raakschoot voor de club uit Lissabon. Pas in de 26ste minuut veerde het Ajax-publiek voor het eerst op, na een actie van basisdebutant Rayane Bounida. De 19-jarige Belg mikte echter matig. In de 33ste minuut miste Davy Klaassen de kans op 1-1. Na een mooi balletje van Bounida stuitte Klaassen op de doelman van Benfica. In de rebound kon Wout Weghorst scoren, maar een verdediger tikte de bal nog net weg.

In de 52ste minuut kreeg Ajax de grootste kans van de wedstrijd. Nadat Weghorst de bal goed opzij legde, schoot Klaassen net naast het doel. In de rest van de wedstrijd probeerden de Amsterdammers het wel, maar tot grote mogelijkheden kwamen ze niet. Ajax-doelman Jaros hield zijn doel een aantal keren schoon, en deed dat goed. Toch viel in de absolute slotfase ook nog de 0-2 voor Benfica. Barreiro schoot de bal hard langs Jaros, na een snelle omschakeling. Ajax verliest opnieuw in de Champions League en staat nu echt alleen onderaan in het miljardenbal.

Doelpunten:

0-1 Samuel Dahl (6')

0-2 Leandro Barreiro (90')

Opstelling Ajax: Jaros; Regeer (Moro 83'), Sutalo, Baas, Wijndal (Mokio 60'); Itakura, Taylor, Klaassen (Fitz-Jim 74'); Bounida (Gloukh 74'), Weghorst, Godts (Dolberg 74').

Rayane Bounida tegenover Samuel Dahl

Bounida lacht ondanks verlies: "Ben niet bang om te voetballen"

0
Davy Klaassen

Klaassen: "Klote om te verliezen, maar ik zie wél vooruitgang"

0
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
