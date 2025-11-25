Ajax verliest van Benfica en staat laatste in de Champions League

Ajax heeft dinsdagavond ook de vijfde wedstrijd in de Champions League verloren. In de eigen Johan Cruijff ArenA ging de ploeg van trainer Fred Grim met 0-2 onderuit tegen het Benfica van José Mourinho. Beide ploegen stonden nog op nul punten in het miljardenbal, maar nu staat Ajax echt alleen onderaan.

Al in de zesde minuut kwam Ajax op een 0-1 achterstand. Het was de Zweedse linksback Samuel Dahl die hart raakschoot voor de club uit Lissabon. Pas in de 26ste minuut veerde het Ajax-publiek voor het eerst op, na een actie van basisdebutant Rayane Bounida. De 19-jarige Belg mikte echter matig. In de 33ste minuut miste Davy Klaassen de kans op 1-1. Na een mooi balletje van Bounida stuitte Klaassen op de doelman van Benfica. In de rebound kon Wout Weghorst scoren, maar een verdediger tikte de bal nog net weg.

In de 52ste minuut kreeg Ajax de grootste kans van de wedstrijd. Nadat Weghorst de bal goed opzij legde, schoot Klaassen net naast het doel. In de rest van de wedstrijd probeerden de Amsterdammers het wel, maar tot grote mogelijkheden kwamen ze niet. Ajax-doelman Jaros hield zijn doel een aantal keren schoon, en deed dat goed. Toch viel in de absolute slotfase ook nog de 0-2 voor Benfica. Barreiro schoot de bal hard langs Jaros, na een snelle omschakeling. Ajax verliest opnieuw in de Champions League en staat nu echt alleen onderaan in het miljardenbal.

Doelpunten:

0-1 Samuel Dahl (6')

0-2 Leandro Barreiro (90')

Opstelling Ajax: Jaros; Regeer (Moro 83'), Sutalo, Baas, Wijndal (Mokio 60'); Itakura, Taylor, Klaassen (Fitz-Jim 74'); Bounida (Gloukh 74'), Weghorst, Godts (Dolberg 74').