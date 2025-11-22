Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax verliest van Excelsior, dat eerste zege ooit in ArenA pakt

Cherine
Josip Sutalo baalt
Josip Sutalo baalt Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zaterdagavond een beschamende thuisnederlaag geleden tegen Excelsior (1-2). Noah Naujoks groeide uit tot een plaag voor het zwalkende elftal van interim-trainer Fred Grim, terwijl de Rotterdammers hun eerste overwinning ooit in Amsterdam boekten. Het duel stond in het teken van de Abdelhak Nouri Foundation; de spelers droegen speciale rugnummers en de familie Nouri was aanwezig.

Grim wijzigde zijn basiselftal op één plek: Anton Gaaei verving Lucas Rosa als rechtsback, terwijl Wout Weghorst, terug van de interlands, de aanval leidde. Ajax had voor de pauze geen echte dreiging en kreeg amper grip op Excelsior, dat aanvankelijk ook weinig opstelde. Het thuispubliek was teleurgesteld en reageerde met een striemend fluitconcert.

In de tweede helft liep het nog verder mis voor Ajax. Naujoks scoorde direct na de hervatting opnieuw, waardoor Ajax nog meer in de problemen kwam. Kasper Dolberg bracht hoop met een aansluitingstreffer, maar de kansenregen bleef uit. Excelsior bleef gevaarlijk, terwijl Ajax moeite had om de verdediging te doorbreken, ondanks de inbreng van Moro, Wijndal en Klaassen.

In de slotminuten omsingelde Ajax Excelsior, maar de verdediging en doelman Van Gassel hielden stand. Excelsior boekte zo de eerste overwinning op Ajax in de hoofdstad ooit en klom naar de veertiende plaats. Voor Ajax loopt de achterstand op koploper PSV op naar veertien punten, terwijl over drie dagen het Champions League-duel met Benfica wacht.

