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Ajax verliest van FC Emmen in bizar duel met tien doelpunten

Max
bron: Ajax1
Joeri Heerkens baalt
Joeri Heerkens baalt Foto: © Pro Shots

Ajax heeft maandagavond verloren van FC Emmen. Het duel op De Toekomst eindigde in 4-6. 

Jong Ajax begon de wedstrijd uitstekend met een vroege goal, maar kreeg net zo snel weer de gelijkmaker om de oren. Daarna zorgde de thuisploeg voor een comfortabele voorsprong van 3-1. FC Emmen wist zich voor rust echter nog terug te knokken naar een gelijkspel.

Na de pauze zorgde twee snelle doelpunten van de bezoekers uit Drenthe voor een achterstand en ondanks een aansluitingstreffer kon Jong Ajax niet meer terugkomen van de achterstand.

Zo begint Jong Ajax het nieuwe seizoen met twee nederlagen. FC Emmen is met zes punten uit twee wedstrijden de koploper van de Keuken Kampioen Divisie. 

Jong Ajax 4-6 FC Emmen

1' Pungo 1-0
3' Quispel 1-1
19' Ünüvar 2-1
22' Pungo 3-1
35' Cooper-Love 3-2
45+3' Amadin 3-3
51' Quispel 3-4
61' Cooper-Love 3-5
70' Ünüvar 4-5
83' Cooper-Love 4-6

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