Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax verliest van Olympiakos en ligt uit Champions League

Rik Engelbertink
bron: Ajax1
Mika Godts na de 0 1 van Olympiakos
Mika Godts na de 0 1 van Olympiakos Foto: © Pro Shots

Ajax heeft op woensdagavond niet voor een stunt weten te zorgen. De Amsterdammers wonnen niet van Olympiakos, waardoor het Champions League-avontuur voorbij is. De uitslag werd 1-2.

Een lange tijd leek het er niet op dat Ajax zou gaan verliezen. In de eerste 20 minuten was de ploeg uit Amsterdam sterker. Gloukh kreeg een gigantische kans op de openingstreffer, maar van vlakbij werkte hij de bal over het doel. Vervolgens is Ajax weer dichtbij. Dolberg scoort, maar door zijn treffer gaat direct een streep vanwege buitenspel. Ook na ingreep van de VAR blijft de beslissing staan.

In de tweede helft is Olympiakos goed uit de kleedkamer gekomen. Dat levert ook direct een goal op. Martins schiet raak in de verre hoek, waardoor Ajax in de problemen komt. Een kwartier later is het echter 1-1. Kasper Dolberg mocht vanaf de stip aanleggen na een handsbal van Olympiakos. 

Vervolgens zet Ajax aan voor de winnende treffer. De treffer valt echter aan de andere kant. Hezze kopt raak uit een hoekschop, waardoor Olympiakos weer op 1-2 komt. Ajax zet een slotoffensief is, waar onder andere Weghorst en Mokio in de ploeg komen. Zin heeft het niet, want Ajax gaat met 1-2 onderuit.

Gerelateerd:
Youri Baas

Youri Baas kritisch na nederlaag: "Ik had wel meer kunnen doen"

0
Khalid Boulahrouz

Boulahrouz kritisch op Ajacied: "Het tegenovergestelde van Steur"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties