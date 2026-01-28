Ajax verliest van Olympiakos en ligt uit Champions League

Ajax heeft op woensdagavond niet voor een stunt weten te zorgen. De Amsterdammers wonnen niet van Olympiakos, waardoor het Champions League-avontuur voorbij is. De uitslag werd 1-2.

Een lange tijd leek het er niet op dat Ajax zou gaan verliezen. In de eerste 20 minuten was de ploeg uit Amsterdam sterker. Gloukh kreeg een gigantische kans op de openingstreffer, maar van vlakbij werkte hij de bal over het doel. Vervolgens is Ajax weer dichtbij. Dolberg scoort, maar door zijn treffer gaat direct een streep vanwege buitenspel. Ook na ingreep van de VAR blijft de beslissing staan.

In de tweede helft is Olympiakos goed uit de kleedkamer gekomen. Dat levert ook direct een goal op. Martins schiet raak in de verre hoek, waardoor Ajax in de problemen komt. Een kwartier later is het echter 1-1. Kasper Dolberg mocht vanaf de stip aanleggen na een handsbal van Olympiakos.

Vervolgens zet Ajax aan voor de winnende treffer. De treffer valt echter aan de andere kant. Hezze kopt raak uit een hoekschop, waardoor Olympiakos weer op 1-2 komt. Ajax zet een slotoffensief is, waar onder andere Weghorst en Mokio in de ploeg komen. Zin heeft het niet, want Ajax gaat met 1-2 onderuit.