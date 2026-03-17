'Ajax verloor opzettelijk van FC Groningen': "Werkweigering"

Valentijn Driessen vermoedt dat Ajax bewust heeft verloren op bezoek bij FC Groningen, om zo van Fred Grim af te komen. Hard bewijs heeft de journalist niet, maar hij vindt de reacties van Ajacieden op de komst van interim-trainer Óscar García veelzeggend. Volgens Driessen is Grim in de steek gelaten door zijn spelers.

"Treurig", oordeelt Driessen over de houding van de selectie in de podcast Kick-off. De journalist van De Telegraaf stelt dat de spelers hun trainer hebben laten vallen. "Dat dit soort spelers een trainer in de steek laten en dat ze dit nodig hebben van een trainer om te kunnen leveren en presteren. Helaas voor Fred Grim."

Ook Mike Verweij schuift aan en plaatst een kanttekening bij de woorden van zijn collega. Hij suggereert dat Driessen uitgaat van opzet bij de spelersgroep. "Nu ga je wel uit van kwade wil", aldus Verweij. Driessen nuanceert dat vervolgens enigszins, maar blijft kritisch: "Kwade wil? Daar leek het wel op. Het leek wel op werkweigering. De eerste helft was niet zo slecht als de tweede helft later zou uitgroeien. De tweede helft deden ze gewoon helemaal niets meer."

Hoewel Driessen erkent dat hij zijn beschuldiging niet kan bewijzen, blijft hij bij zijn gevoel. Volgens hem wijst ook de manier waarop binnen Ajax over García wordt gesproken in dezelfde richting. "Daardoor lijkt het er volgens mij op dat deze spelers met opzet het schip hebben laten zinken in Groningen."