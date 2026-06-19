Ajax verloor talent aan Feyenoord: "Vonden ze niet goed genoeg"

Grootfaam speelde zeven jaar in de jeugdopleiding van Ajax. "In juni had hij een heel goed jeugdtoernooi gespeeld en gingen we het gesprek met Ajax aan met de vraag: wat is jullie plan met Ilai?", blikt Van Kooperen terug in Quote. "Dat plan was: hij gaat naar de Onder 16. Hij mocht geen elftal overslaan en kreeg ook nog geen contract. Clubs kijken naar data en ze vonden die van Ilai nog niet goed genoeg. Dat kan."

Volgens Van Kooperen viel die beslissing niet goed. "Ik ging met de familie overleggen en zij waren het niet met de beslissing van Ajax eens. En toen meldde Feyenoord zich. Zij belden ons. PSV wilde hem ook, maar Feyenoord kwam snel met een goed plan", legt hij uit. "Hij ging naar de Onder 17 en kreeg een jeugdcontract. Feyenoord hoefde Ajax alleen een opleidingsvergoeding te betalen."