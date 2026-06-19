Ajax verloor talent aan Feyenoord: "Vonden ze niet goed genoeg"
Ilai Grootfaam maakte een jaar geleden de overstap van Ajax naar Feyenoord. Volgens zaakwaarnemer Nathan van Kooperen vonden het talent en zijn entourage het niet snel genoeg gaan in Amsterdam.
Grootfaam speelde zeven jaar in de jeugdopleiding van Ajax. "In juni had hij een heel goed jeugdtoernooi gespeeld en gingen we het gesprek met Ajax aan met de vraag: wat is jullie plan met Ilai?", blikt Van Kooperen terug in Quote. "Dat plan was: hij gaat naar de Onder 16. Hij mocht geen elftal overslaan en kreeg ook nog geen contract. Clubs kijken naar data en ze vonden die van Ilai nog niet goed genoeg. Dat kan."
Volgens Van Kooperen viel die beslissing niet goed. "Ik ging met de familie overleggen en zij waren het niet met de beslissing van Ajax eens. En toen meldde Feyenoord zich. Zij belden ons. PSV wilde hem ook, maar Feyenoord kwam snel met een goed plan", legt hij uit. "Hij ging naar de Onder 17 en kreeg een jeugdcontract. Feyenoord hoefde Ajax alleen een opleidingsvergoeding te betalen."
Het was geen gemakkelijke overstap, beseft de zaakwaarnemer. "Er waren mensen die zeiden: wat moet zo'n jongen nou bij Feyenoord? Maar het is een goede stap geweest, want Ilai heeft zich verder kunnen ontwikkelen", beseft Van Kooperen. "Hij heeft bij Feyenoord dingen geleerd die hij bij Ajax misschien niet had geleerd: in het omschakelen, om veel agressiever te verdedigen. Bij Ajax moet je het hebben van je techniek en mooie speelstijl. En dan, tien maanden na de overstap, debuteert hij bij Feyenoord 1."
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