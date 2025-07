Ajax verlost van 'miskoop' en doet zaken in de Premier League

Ajax is Borna Sosa definitief kwijt. De 27-jarige Kroatische vleugelverdediger vervolgt zijn loopbaan in de Premier League, waar hij een contract tot medio 2028 heeft getekend bij Crystal Palace, zo meldt de club . De FA Cup-winnaar neemt Sosa over voor een bedrag dat inclusief bonussen oploopt tot ongeveer vier miljoen euro.

Het vertrek van Sosa hing al enige tijd in de lucht. Na een teleurstellend eerste seizoen werd hij vorig jaar verhuurd aan Torino, dat besloot geen gebruik te maken van de koopoptie. Bij zijn terugkeer in Amsterdam werd Sosa direct geplaatst in ‘kleedkamer 2’, samen met spelers als Chuba Akpom, Carlos Forbs, Branco van den Boomen en Sivert Mannsverk — allen zonder toekomst bij Ajax.

Sosa speelde in totaal 25 wedstrijden voor Ajax. Hij kwam twee jaar geleden naar Amsterdam op voorspraak van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat, die acht miljoen euro neertelde voor de voormalig speler van Dinamo Zagreb en VfB Stuttgart. Ondanks zijn hoge prijskaartje en topsalaris wist Sosa nooit echt door te breken in de Johan Cruijff Arena.

Bij Crystal Palace neemt hij de plek in van de transfervrij vertrokken Ben Chilwell. De Londense club, die zich afgelopen seizoen verzekerde van winst in de FA Cup, zal dit jaar uitkomen in de Europa League. "Ik ben erg enthousiast", laat Sosa weten via de clubkanalen. "Ik heb zoveel goede dingen gehoord over deze club. Ik kan niet wachten om de spelers, het personeel en de fans te ontmoeten."