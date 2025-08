Ajax vermoedelijk zonder Sutalo in seizoensopener: "Een domper"

Ajax-trainer John Heitinga verwacht niet dat Josip Sutalo inzetbaar is voor de openingswedstrijd tegen Telstar. De Kroatische verdediger liep in de voorbereiding een enkelblessure op en heeft nog niet meegetraind.

Dat is toch wel een domper”, aldus Heitinga in gesprek met Voetbal International. Zijn afwezigheid biedt kansen voor jong talent, zoals Aaron Bouwman. "Het eerste kwartier was wat onwennig (tegen AS Monaco), maar het is prachtig voor zo’n jongen om in een uitverkochte Arena te spelen", stelt Heitinga.

Ook Sean Steur maakte indruk met enkele goede ingrepen. "Dit is waarom we de groep kleiner wilden maken: zodat eigen jeugd deze kansen krijgt."