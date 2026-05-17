Ajax veroordeeld tot play-offs na gelijkspel tegen SC Heerenveen
Ajax is dit seizoen nog niet klaar. Na het gelijkspel tegen SC Heerenveen (0-0) wacht de Amsterdammers volgende week nog play-offs.
SC Heerenveen begon de wedstrijd als betere ploeg, maar kon niet profiteren van de zwakke start van Ajax. Later in de eerste helft werden de Amsterdammers juist gevaarlijker en kregen ze via Wout Weghorst, Sean Steur en Anton Gaaei kansen. De ruststand bleef wel 0-0.
De tweede helft ging op en neer met kansen voor beide ploegen. Door de grote achterstand van FC Twente zag het er voor Ajax gunstig uit. Bij een zege zou Ajax play-offs ontlopen, maar de slotfase was duidelijk voor SC Heerenveen.
Ajax eindigt het seizoen zo als nummer vijf en is veroordeeld tot de play-offs voor Europees voetbal. De Amsterdammers spelen in de halve finale tegen FC Groningen.
SC Heerenveen 0-0 Ajax
Opstelling SC Heerenveen: Klaverboer, Zagaritis, Willemsen, Kersten, Braude, Van Overeem, Meerveld, Linday, Oyen, Vente, Trenskow
Opstelling Ajax: Paes, Rosa, Baas, Itakura, Gaaei, Steur, Mokio, Klaassen, Berghuis, Godts, Weghorst
'Confrontatie Ajax- en Feyenoord-fans bij snelweg, auto uitgebrand'
Ajax veroordeeld tot play-offs na gelijkspel tegen SC Heerenveen
Garcia krijgt kritiek: "Hij heeft de groep voor de bus gegooid"
Hans Kraay jr. verwacht Ajax-exit: "Cruijff gaat hem opofferen"
Willaert: "Hij is een van de kandidaten voor de trainerspositie"
Opstelling Ajax bekend: Garcia kiest voor jong middenveld
Leon ten Voorde legt uit: "Ze moeten hopen dat Ajax niet wint"
Robin Veldman legt uit: "Wij kunnen het Ajax heel moeilijk maken"
Ajax-target geconfronteerd met geruchten: "Verder niets te zeggen"
Van Wissing: "Ik zou er moeite mee hebben als Ajax het dan pakt"
Ajax dreigt slechtste seizoen sinds 1965 in clubhistorie te evenaren
Instagram-post Álvarez voedt geruchten over terugkeer naar Ajax
Boskamp over situatie rond Ajacied: "Hier begrijpen ze er niks van"
Boualin: "FC Groningen kijkt naar nieuwe Ajax-opvolger Dies Janse"
Bergwijn krijgt bijval uit onverwachte hoek: "Een beetje jammer"
Verbeek vreest: "Ik denk dat Ajax het heel lastig gaat krijgen"
Thom van Bergen tegen Ajax? "Dat zou een bijzondere loting zijn"
Ajax-target beschikbaar? 'Arsenal staat open voor zijn vertrek'
SC Heerenveen wil Ajax pijn doen: "Kunnen veel doelpunten maken"
'Ajax en PSV concurreren om Kroatische spits van 25 miljoen'
Ajax niet Europa in? "Een ander voordeel van die vernedering.."
Ajax zoekt controleur: "Dan is daar wellicht weer iets mogelijk"
Ajax laat oog vallen op SC Heerenveen-uitblinker: 'Hele topdrie'
Wint Ajax van SC Heerenveen? BetMGM pakt uit met deze fraaie odds
Cruijff ontkent: "Geen mondeling akkoord met welke trainer dan ook"
Ajax staat voor grote schoonmaak: deze verdedigers mogen vertrekken
Klaassen wijst naar Feyenoord: "Niet het idee dat we minder waren"
Godts meldt zich na nieuws uit België: "Selectie is bekend..."
'Ajax kijkt rond voor nieuwe doelman, grote namen worden genoemd'
Klaassen ziet zwakte bij Ajax: "Assistent neemt dat op zich"