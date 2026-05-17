Ajax veroordeeld tot play-offs na gelijkspel tegen SC Heerenveen

Ajax is dit seizoen nog niet klaar. Na het gelijkspel tegen SC Heerenveen (0-0) wacht de Amsterdammers volgende week nog play-offs.

SC Heerenveen begon de wedstrijd als betere ploeg, maar kon niet profiteren van de zwakke start van Ajax. Later in de eerste helft werden de Amsterdammers juist gevaarlijker en kregen ze via Wout Weghorst, Sean Steur en Anton Gaaei kansen. De ruststand bleef wel 0-0.

De tweede helft ging op en neer met kansen voor beide ploegen. Door de grote achterstand van FC Twente zag het er voor Ajax gunstig uit. Bij een zege zou Ajax play-offs ontlopen, maar de slotfase was duidelijk voor SC Heerenveen.