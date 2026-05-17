Ajax veroordeeld tot play-offs na gelijkspel tegen SC Heerenveen

Foto: © BSR Agency

Ajax is dit seizoen nog niet klaar. Na het gelijkspel tegen SC Heerenveen (0-0) wacht de Amsterdammers volgende week nog play-offs. 

SC Heerenveen begon de wedstrijd als betere ploeg, maar kon niet profiteren van de zwakke start van Ajax. Later in de eerste helft werden de Amsterdammers juist gevaarlijker en kregen ze via Wout Weghorst, Sean Steur en Anton Gaaei kansen. De ruststand bleef wel 0-0. 

De tweede helft ging op en neer met kansen voor beide ploegen. Door de grote achterstand van FC Twente zag het er voor Ajax gunstig uit. Bij een zege zou Ajax play-offs ontlopen, maar de slotfase was duidelijk voor SC Heerenveen. 

Ajax eindigt het seizoen zo als nummer vijf en is veroordeeld tot de play-offs voor Europees voetbal. De Amsterdammers spelen in de halve finale tegen FC Groningen. 

SC Heerenveen 0-0 Ajax

Opstelling SC Heerenveen: Klaverboer, Zagaritis, Willemsen, Kersten, Braude, Van Overeem, Meerveld, Linday, Oyen, Vente, Trenskow 

Opstelling Ajax: Paes, Rosa, Baas, Itakura, Gaaei, Steur, Mokio, Klaassen, Berghuis, Godts, Weghorst

