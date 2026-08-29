'Ajax verrast en pikt Sofyan Amrabat op; presentatie maandag'
Sofyan Amrabat gaat de overstap naar Ajax maken. De speler die in Nederland groot werd bij FC Utrecht en Feyenoord gaat na het weekend in Amsterdam tekenen.
"Ajax haalt Sofyan Amrabat", schrijft het doorgaans betrouwbare WFCGroningen op X. " We hadden deze gisteren al, maar hadden 0 zekerheid", schrijft het account, dat weet dat de presentatie van de speler spoedig zal volgen. " Amrabat word maandag gepresenteerd bij Ajax."
Sofyan Amrabat zat sinds deze zomer zonder club nadat zijn contract bij Real Betis afliep. Ajax haalt met de komst van Amrabat haar gewenste 6 naar Amsterdam. Over contractuele details is momenteel nog niks bekend.
Zet in op Ajax tegen Telstar!
Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen Telstar. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
'Ajax kan komst Noa Lang vergeten na slecht nieuws uit Italië'
Ajax in de Conference League: dit is het officiële speelschema
'Ajax verrast en pikt Sofyan Amrabat op; presentatie maandag'
Ajax-fans minder kritisch: "Heeft Farioli grote invloed op gehad"
'Tahirovic verlaat Denemarken en tekent bij Belgische topclub'
Zwagerman: "Hij is een speler die op de radar staat bij Ajax"
Gloukh-transfer niet realistisch: "Ik weet dat ik hier blijf"
Sean Steur bejubeld: "Dit lijkt een echte ontdekking van Ajax"
'Kian Fitz-Jim direct grote ster in Serie A, ster is rijzende'
Oud-Ajacied Schuurs na drie jaar weer terug in wedstrijdselectie
'Ajax-doelwit neemt afscheid bij club, transfer lijkt kwestie van tijd'
Tsygankov wil schitteren bij Ajax: "Waren niet de fijnste weken"
Transfernieuws: 'Ajax wil man van 6 miljoen ophalen bij Celta de Vigo'
'Vermeende affaire van Maarten Stekelenburg zorgt voor ophef'
Spaan: "Het is jaren geleden dat Ajax zo’n toptalent in huis had"
Ouazane duidelijk over interlandkeuze: "Ik heb een keuze gemaakt"
Ajax-parel vol lof over ploeggenoot: "Hij begrijpt het spel"
Van Halst legt lat hoog voor Ajax: "Moet je toptarget van maken"
Ajax-transfers zorgen voor verbazing: "Vind het vrij opmerkelijk"
Derksen over Ajax-blunder: "Dan is dat de enige mogelijkheid"
Ajax-aanwinst moet wachten op debuut: "Willen hem rustig brengen"
'ESPN bevestigt: Ajax brengt miljoenenbod uit op linksbuiten'
'Ajax-target Ounahi krijgt toestemming om naar Amsterdam te vliegen'
Cambuur legt plots vertrek Ajax-huurling uit: "Zat veel dieper"
Míchel ontdekt nieuwe optie bij Ajax: "Weet dat hij dit kan"
Van der Vaart kritisch op Ajacied: "Vindt zich veel beter dan hij is"
Ajax krijgt meevaller rond Tsygankov: 'In recordtempo' geregeld
Van Halst ziet Ajax-loting en wil meedoen: "Oude Jan afstoffen"
'Nieuwe transferdreiging voor Ajax: Baas plots weer interessant'
LOTING| Ajax in Conference League onder meer tegen Atalanta & Getafe