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'Ajax verrast en pikt Sofyan Amrabat op; presentatie maandag'

Rik Engelbertink
Sofyan Amrabat
Sofyan Amrabat Foto: © BSR Agency

Sofyan Amrabat gaat de overstap naar Ajax maken. De speler die in Nederland groot werd bij FC Utrecht en Feyenoord gaat na het weekend in Amsterdam tekenen. 

"Ajax haalt Sofyan Amrabat", schrijft het doorgaans betrouwbare WFCGroningen op X. " We hadden deze gisteren al, maar hadden 0 zekerheid", schrijft het account, dat weet dat de presentatie van de speler spoedig zal volgen. " Amrabat word maandag gepresenteerd bij Ajax."

Sofyan Amrabat zat sinds deze zomer zonder club nadat zijn contract bij Real Betis afliep. Ajax haalt met de komst van Amrabat haar gewenste 6 naar Amsterdam. Over contractuele details is momenteel nog niks bekend.

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