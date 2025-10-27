EN Door met Ellen & Naomi
Ellen Hoog over Ajacied: "Krijgt ook veel gezeik over zich heen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax verrast FC Twente en trekt hoogste kijkcijfers van de dag'

Arthur
Wout Weghorst en Ramiz Zerrouki
Wout Weghorst en Ramiz Zerrouki Foto: © Pro Shots

De ontmoeting tussen FC Twente en Ajax heeft meer kijkers getrokken dan de topper tussen Feyenoord en PSV. Mediadeskundige Tina Nijkamp meldt dat ongeveer 50.000 mensen extra afstemden op het spectaculaire duel in Enschede.

Om 12.15 uur werd er afgetrapt in De Grolsch Veste. In totaal 795.000 kijkers zagen hoe de Amsterdammers, onder leiding van de geplaagde John Heitinga, terugkwamen van een achterstand en uiteindelijk met 2-3 wisten te winnen.

De wedstrijd in De Kuip begon officieel om 14:30 uur, maar door de vele confetti op het veld werd de aftrap uiteindelijk pas om 14:45 gegeven. PSV zegevierde met 2-3 tegen Feyenoord. Volgens Nijkamp volgden 743.000 mensen de kraker via de televisie.

Gerelateerd:
Ellen Hoog en Naomi van As (TeamNL)

Ellen Hoog over Ajacied: "Krijgt ook veel gezeik over zich heen"

0
Johan Derksen

Derksen tipt Ajax om uit penarie te komen: "Dan terug naar de top"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Taylor

Kenneth Taylor: "Zijn boos op elkaar geworden in de kleedkamer"

0
James McConnell in actie tegen Chelsea

"James McConnell komt niet uit de koker van de Ajax-scouting"

0
John Heitinga

'Heitinga misbruikte Moro': "Is de scouting een doorn in het oog"

0
Wout Weghorst

"Circus Weghorst wordt een pandemonium die zijn weerga niet kent"

0
Josip Sutalo, Lucas Rosa, Raul Moro

"Sutalo en Traoré weten niet welke kleur hesje zij aan moeten trekken"

0
Frank Peereboom

'Peereboom kaffert Ajax-talenten uit': "Moet ik weer naar Kroes"

0
Valentijn Driessen

Driessen over toekomst Heitinga: "Maandag wel, dinsdag niet meer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 Ajax 10 6 19
4 AZ 9 7 18
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd