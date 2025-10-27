Het laatste Ajax Nieuws
'Ajax verrast FC Twente en trekt hoogste kijkcijfers van de dag'
Wout Weghorst en Ramiz Zerrouki Foto: © Pro Shots
De ontmoeting tussen FC Twente en Ajax heeft meer kijkers getrokken dan de topper tussen Feyenoord en PSV. Mediadeskundige Tina Nijkamp meldt dat ongeveer 50.000 mensen extra afstemden op het spectaculaire duel in Enschede.
Om 12.15 uur werd er afgetrapt in De Grolsch Veste. In totaal 795.000 kijkers zagen hoe de Amsterdammers, onder leiding van de geplaagde John Heitinga, terugkwamen van een achterstand en uiteindelijk met 2-3 wisten te winnen.
De wedstrijd in De Kuip begon officieel om 14:30 uur, maar door de vele confetti op het veld werd de aftrap uiteindelijk pas om 14:45 gegeven. PSV zegevierde met 2-3 tegen Feyenoord. Volgens Nijkamp volgden 743.000 mensen de kraker via de televisie.
