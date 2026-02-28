Ajax verrast met aankondiging van overeenkomst tot medio 2029

Ajax heeft de toekomst van Elias Mechrouh veiliggesteld. De talentvolle aanvaller heeft zijn contract in Amsterdam opengebroken en verlengd tot medio 2029, zo maakt de recordkampioen bekend via de clubkanalen . Daarmee spreekt de club opnieuw vertrouwen uit in een speler uit de eigen talentenpool.

Mechrouh (18) kwam in 2023 over uit de jeugdopleiding van FC Volendam en speelt inmiddels zijn wedstrijden in de Onder 19 van Ajax. Daarnaast is hij actief voor Marokko Onder 17. In de Johan Cruijff ArenA zien ze in hem een aanvaller met specifieke kwaliteiten.

"Elias is een technische aanvaller die een goede actie in huis heeft. Hij beschikt over een uitstekende dribbel en met zijn creativiteit is hij in staat om gevaar te stichten voor het vijandelijke doel", zegt Marijn Beuker over de achttienjarige aanvaller. "Hij ontwikkelt zich goed en we hebben er vertrouwen in dat hij een mooie toekomst tegemoet gaat bij Ajax", aldus de directeur voetbalzaken op de clubwebsite.