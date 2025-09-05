Kick-off
Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax verrast met nieuws: RVC-lid zal Ajax binnenkort verlaten

Thomas
bron: Ajax
Danny Blind naast Jari Litmanen (L) en Louis van Gaal (R)
Danny Blind naast Jari Litmanen (L) en Louis van Gaal (R) Foto: © Pro Shots

Ajax raakt binnenkort een bekend gezicht kwijt in de raad van commissarissen. Danny Blind heeft vrijdag via de clubkanalen bekendgemaakt te vertrekken om ‘persoonlijke redenen’. De oud-verdediger blijft wel aan tot de Amsterdammers een opvolger hebben gevonden.

"Er is een tijd van komen en van gaan. Ik kijk met voldoening naar de sportieve successen in het verleden. Ik hoop dat de weg naar boven verder wordt vervolgd. Voor mij is het goed om mijn aandacht meer op andere zaken te kunnen richten", aldus Blind in het persbericht . Daarmee komt een vroegtijdig einde aan zijn termijn, die officieel tot 2027 zou hebben geduurd. Ajax benadrukt dat de zoektocht naar een nieuwe voetbalcommissaris spoedig zal starten.

Blind begon in 2018 aan zijn eerste periode in de rvc. Tussen 2021 en 2023 legde hij zijn functie tijdelijk neer om als assistent-bondscoach bij Oranje te werken onder Louis van Gaal. Eind 2023 keerde hij terug in de Johan Cruijff Arena, maar ook deze tweede periode zal dus eerder eindigen dan gepland.

Als speler maakte Blind furore in het rood-wit van Ajax. In dertien seizoenen kwam hij tot 493 officiële wedstrijden, werd aanvoerder en veroverde vijf landstitels, drie KNVB Bekers, de Champions League en de UEFA Cup. Daarmee blijft zijn naam onlosmakelijk verbonden aan de club, ook na zijn vertrek uit de rvc.

Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
