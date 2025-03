Ajax verslaat Almere City: één Ajacied in elftal van de week

Het Algemeen Dagblad kiest met Kenneth Taylor voor één Ajacied in de basis. Hij krijgt een 7 voor zijn optreden tegen Almere City. Taylor scoorde de enige goal van de wedstrijd, waardoor Ajax haar voorsprong op PSV tot 8 punten vergrootte.

ESPN kiest niet voor een Ajacied in de basis. Het elftal van het medium is vooral gevuld met spelers van Go Ahead Eagles en Sparta, die hun respectievelijke duels wonnen. Ook Voetbal International neemt geen Ajacied mee in haar elftal.