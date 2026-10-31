Ajax verslaat AZ na spannend duel met spaarzaam aantal kansen
Ajax heeft op zaterdagavond een thuisduel gespeeld in de Johan Cruijff ArenA tegen AZ Alkmaar. De Amsterdammers wisten amper een kans te creëren, maar hielden de punten wel thuis.
Ajax opent al vroeg de score met haar enige kans op goal van de wedstrijd. Fenomeen Tolu Arokodare weet na negen minuten het net te vinden. In een wedstrijd die qua tempo gelijk opgaat, is het AZ dat het momentum daarna heeft en meerdere kansen creëert. Scoren doet de ploeg voor rust echter niet.
Een van de belangrijkste momenten van het eerste bedrijf was het uitvallen van Julian Brandt, die met een blessure naar de kant moest. Na rust verzandt de wedstrijd in een onenerverende pot. AZ weet op wat speldenprikjes na lang amper gevaarlijk te worden.
Gloukh is met een afstandsschot nog dicht bij de 2-0, maar hij scoort niet. Mexx Meerdink krijgt nog een kans van héél dichtbij twintig seconden voor het einde, maar hij weet deze niet te verzilveren.
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