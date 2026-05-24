Ajax verslaat FC Utrecht pas na strafschoppen en gaat Europa in

Ajax juicht Foto: © BSR Agency

Ajax heeft zich via strafschoppen geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League na een zenuwslopende finale tegen FC Utrecht. In Volendam eindigde een matige maar spannende wedstrijd na verlenging in 1-1, waarna Ajax vanaf elf meter het koelst bleef.

De ploeg van trainer Garcia had het grootste deel van de wedstrijd het initiatief, maar vond lange tijd geen opening in de compacte Utrechtse defensie. Grote kansen waren schaars, al raakten Mokio, Godts en Carrizo allemaal het aluminium. Pas in de verlenging brak Davy Klaassen de ban. De middenvelder reageerde alert na een vrije trap en schoot Ajax in de 96ste minuut op voorsprong.

FC Utrecht leek verslagen, maar gaf zich niet gewonnen. Met Van der Hoorn als extra stormram voorin zette de ploeg alles op alles. Dat leverde resultaat op toen Gjivai Zechiël profiteerde van chaos voor het Ajax-doel en de gelijkmaker binnenschoot. In de slotfase claimde Ajax nog een strafschop na een duel tussen Klaassen en Zechiël, maar scheidsrechter Lindhout wilde daar niets van weten.

Omdat ook het laatste kwartier van de verlenging geen beslissing bracht, moesten strafschoppen uitwijzen wie Europa in mocht. Daar trok Ajax uiteindelijk aan het langste eind. De Amsterdammers verzekeren zich daardoor van deelname aan de tweede voorronde van de Conference League, terwijl FC Utrecht met lege handen achterblijft.

