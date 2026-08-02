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Ajax verslaat FC Volendam, eerste treffers Leonardo en Arokodare

Max
bron: Ajax1
Leonardo
Leonardo Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zondag een overwinning geboekt op FC Volendam. De oefenwedstrijd in het Kras Stadion eindigde in 1-3.

Het was de laatste oefenwedstrijd van Ajax voor de start van het nieuwe Eredivisieseizoen. De ploeg van Míchel kwam na een halfuur op voorsprong via Anton Gaaei en niet veel later maakte zomeraanwinst Marcos Leonardo zijn eerste goal voor Ajax. 

In de slotfase schoot Ajax zichzelf nog in de voet. Youri Baas speelde de bal terug op doelman Joeri Heerkens, die de bal knullig onder zijn voet door liet gaan. FC Volendam kreeg vervolgens nog rood om het duel met tien man te eindigen. Ook aanwinst Tolu Arokodare opende zijn rekening voor Ajax. 

FC Volendam 1-3 Ajax

30' Gaaei 0-1
34' Leonardo 0-2
80' Heerkens 1-2
88' Arokodare 1-3

Opstelling Ajax: Reverson (Heerkens 46'); Gaaei, Johnson, Baas, Henrique (Wijndal 60'); Abdalla (71' Berghuis), Mokio (71' Regeer), Ouazane (71' Gloukh); Carrizo, Leonardo (71' Arokodare), Edvardsen (Konadu 60')

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