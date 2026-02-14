Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax verslaat Fortuna Sittard gemakkelijk, maar verliest Zinchenko

Rik Engelbertink
bron: Ajax1
Ajax viert de goal van Mika Godts tegen Fortuna
Ajax viert de goal van Mika Godts tegen Fortuna Foto: © Pro Shots

Ajax heeft op zaterdagavond een ruime en simpele overwinning geboekt op Fortuna Sittard. Binnen een half uur stond Ajax al op een 3-0 voorsprong, uiteindelijk werd de uitslag 4-1 in het voordeel van de Amsterdammers.

Al na zeven minuten moest Zinchenko de wedstrijd staken. De Oekraïner raakte geblesseerd. Uit de erop volgende vrije trap maakte Ajax de 1-0 via Mokio. Rayana Bounida zette Ajax een paar minuten later ook direct op een comfortabele 2-0 voorsprong. Toen Mika Godts na 24 minuten de 3-0 maakte, leek de wedstrijd al gespeeld.

Vlak voor rust wist Fortuna Sittard nog wat terug te doen, door een eigen goal van Josip Sutalo. Daardoor kon Ajax toch niet met een geheel gerust hart rusten. Na rust houdt Ajax echter greep op de wedstrijd. Fortuna creeërt weinig, terwijl Ajax tien minuten voor tijd nog verder uitloopt. Wederom is Godts de doelpuntenmaker. Daar bleef het bij.

Gerelateerd:
Davy Klaassen tegen Fortuna

Klaassen na 'Belgisch' avondje in ArenA: "Ze zijn met teveel"

0
Oleksandr Zinchenko strompelt het veld af

Zinchenko-drama: verdediger moet basisdebuut voortijdig staken

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"

0
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

0
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

0
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties