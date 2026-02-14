Ajax verslaat Fortuna Sittard gemakkelijk, maar verliest Zinchenko

Ajax heeft op zaterdagavond een ruime en simpele overwinning geboekt op Fortuna Sittard. Binnen een half uur stond Ajax al op een 3-0 voorsprong, uiteindelijk werd de uitslag 4-1 in het voordeel van de Amsterdammers.

Al na zeven minuten moest Zinchenko de wedstrijd staken. De Oekraïner raakte geblesseerd. Uit de erop volgende vrije trap maakte Ajax de 1-0 via Mokio. Rayana Bounida zette Ajax een paar minuten later ook direct op een comfortabele 2-0 voorsprong. Toen Mika Godts na 24 minuten de 3-0 maakte, leek de wedstrijd al gespeeld.

Vlak voor rust wist Fortuna Sittard nog wat terug te doen, door een eigen goal van Josip Sutalo. Daardoor kon Ajax toch niet met een geheel gerust hart rusten. Na rust houdt Ajax echter greep op de wedstrijd. Fortuna creeërt weinig, terwijl Ajax tien minuten voor tijd nog verder uitloopt. Wederom is Godts de doelpuntenmaker. Daar bleef het bij.