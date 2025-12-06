Ajax verslaat Fortuna Sittard in bijzonder duel met rode kaarten

In een enerverende eerste helft kwam de thuisploeg al vroeg op voorsprong via Sierhuis. Ajax had moeite met het felle Fortuna en verloor bovendien Weghorst, die geblesseerd moest afhaken na een harde botsing. Toch kwam de gelijkmaker er vlak voor rust, zij het met het nodige geluk: via Van Ottele viel de bal ongelukkig in eigen doel.

In het tweede bedrijf ging het hard. Eerst kopte Fosso, opnieuw een eigen doelpunt, Ajax op voorsprong, waarna Wijndal met een hard schot de marge vergrootte. Fortuna moest verder met tien man na een domme rode kaart voor Hubner, en even later kreeg ook Baas zijn tweede geel. De thuisploeg drong in de slotfase nog wel aan met enkele aanvallende wissels, maar echt gevaarlijk werd het niet meer. Zo trok Ajax de 1-3 zege over de streep.