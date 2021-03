Geschreven door Jordi Smit 14 mrt 2021 om 18:03

Ajax heeft een eenvoudige overwinning geboekt op PEC Zwolle. De Amsterdammers oogden over de gehele wedstrijd niet scherp, maar het bleek voldoende om de drie punten mee naar huis te nemen.

De ploeg van Erik ten Hag begon tam aan de wedstrijd. De bezoekers maakten de eerste tien minuten veel fouten in de opbouw, waardoor deze telkens vroeg balverlies leed. Tot gevaarlijke kansen voor PEC Zwolle leidde het niet, terwijl Ajax zelf wél een goede mogelijkheid kreeg. David Neres passeerde zijn man aan de rechterkant van het veld en gaf de bal voor richting het strafschopgebied, waar Davy Klaassen en Dusan Tadic beiden vrijstonden. Het was uiteindelijk de eerste speler die kopte, maar zijn poging ging naast het doel. Na een kwartier spelen kwamen de Amsterdammers beter in de wedstrijd en begon het meer kansen te creëren. Dat gebeurde onder meer via Nicolás Tagliafico die een één-twee aanging met Tadic. De Argentijn legde de bal vervolgens voor het doel, maar daar stond geen Ajacied om de bal binnen te werken.

Kort daarna moest Maarten Stekelenburg in actie komen. Virgil Misidjan passeerde Devyne Rensch en stond oog-in-oog met de Oranje-international. Het lukte hem echter niet om de bal in de hoek te mikken, waardoor Stekelenburg deze relatief eenvoudig kon tegenhouden. Daardoor bleef de stand op 0-0 staan. Dat was niet voor lang, want snel na de kans maakte Ajax de openingstreffer. Ryan Gravenberch bracht de bal na een uitstekende aanval richting de rechterkant van het strafschopgebied, waar Neres vrijstond. De Braziliaan kapte naar binnen en schoot met zijn linkerbeen in de verre hoek raak: 0-1. Het doelpunt deed Ajax goed, want de club ging daarna makkelijker voetballen. Het resulteerde vlak voor rust in de tweede treffer van Ajax. Sébastien Haller veroverde de bal op de speelhelft van PEC Zwolle. Klaassen gaf deze vervolgens aan Tadic, die Tagliafico zag vrijstaan. Keeper Xavier Mous liep Tagliafico nog omver, maar het mocht niet baten: 0-2.

Ten Hag maakte van de ruime voorsprong gebruik door Rensch en Neres in de rust te wisselen. Sean Klaiber en Oussama Idrissi kwamen in hun plaats op het veld te staan. Evenals de eerste drie kwartier kwam Ajax ontspannen uit de kleedkamer, maar tien minuten na de rust kregen de bezoekers de eerste grote kans. Idrissi passeerde zijn man buitenom en legde de bal afgemeten op het hoofd van Haller, maar de Ivoriaan kopte deze niet ver genoeg de hoek in. Daardoor kon Mous de bal uit het doel houden. Na ruim een uur spelen was Klaassen tweemaal dichtbij de derde treffer. Tijdens een hoekschop van Ajax kopte Haller de bal door op de aanvallende middenvelder, die van dichtbij miste. Een minuut later schoot dezelfde Klaassen hard tegen Mous aan.

Ajax bleef het betere van het spel hebben en op de helft van PEC Zwolle spelen, maar was keer op keer te onnauwkeurig om zichzelf te belonen. Zo kreeg Haller twintig minuten voor tijd een aardige kans, maar was keeper Mous sneller bij de bal om deze te keren. Ondertussen kregen diverse jongens rust van Ten Hag. Tagliafico, Klaassen en Tadic mochten zich vervroegd voorbereiden op het Europa League-duel met Young Boys van komende donderdagavond. De wissels kwamen het spel en de scherpte van Ajax niet ten goede. De 0-2 overwinning was echter voldoende om de voorsprong op achtervolger PSV, dat eerder op de dag met 1-1 gelijkspeelde tegen Feyenoord, te vergroten tot acht punten. Ajax heeft bovendien nog een wedstrijd tegen FC Utrecht in te halen, waardoor de Amsterdammers op een potentiële voorsprong van elf punten staan.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch (45′. Klaiber), Schuurs, Martínez, Tagliafico (68′. Ekkelenkamp); Álvarez, Gravenberch, Klaassen (74′. Kudus); Neres (45′. Idrissi), Haller, Tadic (80′. Antony)