Ajax verslaat rivaal Feyenoord in uiterst boeiende klassieker

In de Johan Cruijff Arena trok Ajax aan het langste eind in een boeiende Klassieker tegen Feyenoord. Al vroeg opende Davy Klaassen de score met een prachtig afstandsschot, waarmee hij Wellenreuther kansloos liet. Ondanks het vele balbezit van Feyenoord in de eerste helft, waren de grootste kansen voor Ajax. Steur was dicht bij de 2-0, terwijl Wellenreuther meermaals redding moest brengen.

Na rust drong Feyenoord stevig aan. Ueda kreeg al snel een grote kans op de gelijkmaker, maar miste net. Ajax had het moeilijk en verdedigde met man en macht. Grote kansen waren er aan beide kanten, met Fitz-Jim en Godts dicht bij de beslissing. Uiteindelijk was het Mokio die de 2-0 maakte en de wedstrijd besliste.