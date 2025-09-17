Ajax versloeg Inter in Europese finale: "De rivaliteit was groot"

Ajax - Internazionale zal komende woensdag nooit zo legendarisch worden als de Europa Cup I-finale van 31 mei 1972. Destijds werd het totaalvoetbal wereldberoemd en stonden de hoofdrolspelers de volgende ochtend gewoon weer in hun eigen sigarenwinkel.

Ter gelegenheid van Ajax’ eerste Champions League-duel van het seizoen laat ESPN oud-speler Ruud Krol en Inter-supporter David Endt de gewonnen finale tegen I Nerazzurri, ruim vijftig jaar later, herbeleven.

"De rivaliteit was toen natuurlijk al heel groot, Amsterdam tegen Rotterdam. Eerder dat seizoen wonnen we al met 5-1 van Feyenoord in De Kuip. Als je dan in het stadion van je beroemde rivaal ook nog de Europa Cup kan winnen, dan geeft dat extra motivatie", zegt de 83-voudig Oranje-international.

"Bij ons in de buurt woonden jongens die naar Italië toegingen om Inter te bekijken. Die kwamen terug met verhalen en filmopnamen. Die beelden werden dan getoond in een jongenskamer bij ons in de buurt en dat had zo’n grote impact. Iedereen werd Inter-fan. Het voetbalpleintje bij ons in de buurt noemden we daarna zelfs San Siro", vervolgt Endt.

"We verzamelden bij Amsterdam Centraal en gingen met de trein naar Rotterdam, compleet uitgedost in het zwart-blauw. Mijn moeder had een enorme vlag voor me gemaakt: vier bij twee meter, met Forza Inter erop gestikt. Aangekomen bij De Kuip was de sfeer zinderend, supporters door elkaar, zonder vijandigheid", aldus de voormalig Ajacied.

"In 1969 verloor Ajax in de Europa Cup I-finale nog met 4-1 van AC Milan. Dat was voor Michels - die zijn tijd ver vooruit was - het signaal om een manier te vinden om de Italianen te breken. In 1972 lukte dat, in de finale nota bene, tegen een van de topclubs uit Italië. Dat was het gevolg van het beleid van Michels, dat door Kovács werd doorgezet", legt Krol uit.

"Kovács gaf ons net wat meer vrijheid dan Michels, al bleef de discipline hetzelfde. Als de posities maar bezet waren. We hadden zelfdiscipline, we wisten precies wat we moesten doen en waren conditioneel ook ijzersterk. Ook verdedigend stonden we als een huis en dat begon al hoog op het veld als we de bal verloren. Daardoor konden we spelen zoals we wilden en dat zag je in die finale", vervolgt Krol.

Johan Cruijff scoorde de 2-0 wat zorgde voor een overwinning. "De jonge Oriali moest Johan Cruijff afstoppen en zat er kort op. Hij maakte echter geen enkele gemene overtreding, het leek alsof hij te veel respect had. Hij zei voor de finale zelfs: 'Cruijff speelde het voetbal waar ik van droomde'", herinnert Endt zich.

Na de Europa Cup I-zege van Ajax verdwijnt de beker snel uit De Kuip. "We zijn direct teruggegaan naar Amsterdam. De dag erna stonden we op het Leidseplein. Daar hebben we het gevierd met honderdduizenden mensen", zegt Krol.

Endt vertrekt snel na de wedstrijd, maar sluit eerst een levenslange vriendschap. "Na de wedstrijd heb ik adressen uitgewisseld met een Italiaanse Inter-fan. Hij is nog steeds een van mijn betere vrienden. Woensdag komt hij hierheen en dan gaan we in het stadion de wedstrijd kijken", aldus Endt.