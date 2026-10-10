Ajax verspeelt opnieuw punten en speelt thuis gelijk tegen NEC

Ajax kwam zaterdagavond in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen NEC. De ploeg van Míchel Sanchez loopt daarmee averij op in de strijd bovenin.

Na zeven minuten kwam Ajax al op voorsprong in de Johan Cruijff Arena. Na een knappe actie van Mokio leverde hij een hoge voorzet af die prachtig werd binnengekopt door Tolu: 1-0. De spits droeg vervolgens zijn doelpunt op aan de geblesseerde Kasper Dolberg.

Ajax kon niet lang genieten van de voorsprong. Tien minuten later ging de bal op de stip nadat Mokio zich gedwongen voelde om Lebreton naar de grond te trekken. Chery schoot de penalty binnen: 1-1. In het restant van de eerste helft golfde het spel op en neer zonder dat een van de ploegen echt heel gevaarlijk kon worden.