Ajax verspeelt opnieuw punten en speelt thuis gelijk tegen NEC
Ajax kwam zaterdagavond in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen NEC. De ploeg van Míchel Sanchez loopt daarmee averij op in de strijd bovenin.
Na zeven minuten kwam Ajax al op voorsprong in de Johan Cruijff Arena. Na een knappe actie van Mokio leverde hij een hoge voorzet af die prachtig werd binnengekopt door Tolu: 1-0. De spits droeg vervolgens zijn doelpunt op aan de geblesseerde Kasper Dolberg.
Ajax kon niet lang genieten van de voorsprong. Tien minuten later ging de bal op de stip nadat Mokio zich gedwongen voelde om Lebreton naar de grond te trekken. Chery schoot de penalty binnen: 1-1. In het restant van de eerste helft golfde het spel op en neer zonder dat een van de ploegen echt heel gevaarlijk kon worden.
Vlak na rust kreeg Ajax een kans om de voorsprong te pakken. NEC stond te schutteren achterin, maar Gloukh wist er niet van te profiteren. NEC zette vervolgens aan en Ajax had het lastig. Aan beide kanten kwamen er mogelijkheden, maar zowel de Ajacieden als de Nijmegenaren wisten niet te scoren.
Brandt kreeg een kwartier voor tijd nog een grote kans op de 2-1, maar zijn inzet ging net over. Ook invaller en debutant Adingra was nog dichtbij een doelpunt, maar zijn schot mistte kracht. Zo eindigde het duel uiteindelijk in 1-1. Ajax laat daarmee zeer dure punten liggen.
Ajax verspeelt opnieuw punten en speelt thuis gelijk tegen NEC
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