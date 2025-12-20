Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax verspeelt twee punten bij NEC in laatste duel van 2025

Tom
bron: Ajax1.nl
Youri Regeer baalt van een doelpunt van NEC
Youri Regeer baalt van een doelpunt van NEC Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zaterdagavond met 2-2 gelijkgespeeld tegen NEC. De ploeg van Fred Grim kwam in Nijmegen, ondanks een rode kaart voor NEC, niet verder dan een gelijkspel. 

Na mooie sfeeracties voorafgaand aan het duel kwam NEC goed uit de startblokken. Middels een doelpunt van Bryan Linssen kwamen de Nijmegenaren op een 1-0 voorsprong. Die achterstand werd tien minuten voor rust herstelt door een doelpunt van Kasper Dolberg. Eén minuut voor rust stelden de Amsterdammers helemaal orde op zaken door een doelpunt van Mika Godts.

Ook in de tweede helft begon NEC sterk, wat resulteerde in een doelpunt van Sami Ouaissa. Diezelfde Ouaissa kreeg tien minuten later een rode kaart na een harde charge op Davy Klaassen. Ondanks die rode kaart kon Ajax het niet bolwerken en bleef het 2-2. 

Opstelling NEC: Gonzalo, Sandler, Kaplan, Nejasmic, Chery ('75 Pereira), Onal ('75 Shiogai), Dasa, Koki, Sano, Ouaissa, Linssen ('63 Lebreton)

Opstelling Ajax: Jaros, Rosa ('92 Mokio), Gaaei, Itakura, Regeer, Dolberg, Gloukh ('83 Konadu), Godts, Baas, Klaassen ('72 Bounida), Steur ('46 Taylor)

Gerelateerd:
Kenneth Taylor

Taylor over transferkwestie: "Altijd goed contact met Ajax gehad"

0
Davy Klaassen

Klaassen teleurgesteld na gelijkspel: "Dan verwacht je wel meer"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
za
7/02
AZ
01:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd