Ajax verspeelt twee punten bij NEC in laatste duel van 2025

Ajax heeft zaterdagavond met 2-2 gelijkgespeeld tegen NEC. De ploeg van Fred Grim kwam in Nijmegen, ondanks een rode kaart voor NEC, niet verder dan een gelijkspel.

Na mooie sfeeracties voorafgaand aan het duel kwam NEC goed uit de startblokken. Middels een doelpunt van Bryan Linssen kwamen de Nijmegenaren op een 1-0 voorsprong. Die achterstand werd tien minuten voor rust herstelt door een doelpunt van Kasper Dolberg. Eén minuut voor rust stelden de Amsterdammers helemaal orde op zaken door een doelpunt van Mika Godts.

Ook in de tweede helft begon NEC sterk, wat resulteerde in een doelpunt van Sami Ouaissa. Diezelfde Ouaissa kreeg tien minuten later een rode kaart na een harde charge op Davy Klaassen. Ondanks die rode kaart kon Ajax het niet bolwerken en bleef het 2-2.

Opstelling NEC: Gonzalo, Sandler, Kaplan, Nejasmic, Chery ('75 Pereira), Onal ('75 Shiogai), Dasa, Koki, Sano, Ouaissa, Linssen ('63 Lebreton)

Opstelling Ajax: Jaros, Rosa ('92 Mokio), Gaaei, Itakura, Regeer, Dolberg, Gloukh ('83 Konadu), Godts, Baas, Klaassen ('72 Bounida), Steur ('46 Taylor)