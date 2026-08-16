Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax verspeelt voorsprong en morst punten tegen SC Heerenveen

Joram
Marc-André ter Stegen baalt
Marc-André ter Stegen baalt Foto: © Pro Shots

Ajax en SC Heerenveen hebben zondagmiddag in de Eredivisie met 2-2 gelijkgespeeld. De Amsterdammers stonden in eigen huis met 2-0 voor, maar de Friezen knokten zich knap terug en pakten alsnog een punt in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax kwam al na acht minuten op voorsprong. Uit een corner tikte Bouwman de bal tegen de paal, waarna het leer via Klaverboer ongelukkig in het doel belandde: 1-0. In de 33ste minuut verdubbelden de Amsterdammers de marge. Ouazane draaide op fraaie wijze weg bij zijn tegenstander en plaatste de bal vervolgens schitterend in de verre bovenhoek.

SC Heerenveen kreeg daarna een goede mogelijkheid om iets terug te doen. Dylan Vente nam een vrije trap, maar Marc-André ter Stegen bracht knap redding. De Friezen kwamen voor rust alsnog tot scoren. Jacob Trenskow zorgde met een fraaie treffer voor de aansluiting. Ter Stegen speelde de bal daarbij riskant naar Dolberg, die zich liet aftroeven door Sam Kersten. Trenskow kreeg de bal vervolgens voor zijn voeten en schoot die met veel gevoel in de bovenhoek: 2-1.

SC Heerenveen bleef geloven in een resultaat en werd daarvoor in de 83ste minuut beloond. Na een goede aanval van de bezoekers kreeg Maxence Rivera de bal voor zijn voeten, waarna hij hard raak schoot: 2-2. In de slotfase vielen er geen doelpunten meer. Daardoor moesten Ajax en SC Heerenveen genoegen nemen met een punt: 2-2. De Friezen zullen daar echter het meest gelukkig mee zijn.

Gerelateerd:
Nicolò Zaniolo

'Udinese-aanvaller in Italiaanse media gelinkt aan Ajax'

0
Ruben den Uil

Den Uil lyrisch: "Voor elke Eredivisieploeg een geweldige speler"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Udinese-aanvaller in Italiaanse media gelinkt aan Ajax'

Ajax verspeelt voorsprong en morst punten tegen SC Heerenveen

Den Uil lyrisch: "Voor elke Eredivisieploeg een geweldige speler"

Driessen niet overtuigd van Ajacieden: "Geen verschilmakers"

Opstelling Ajax bekend: Steven Berghuis terug in de basis

Ajax dacht aan voormalig PSV'er: "Spraken met Jordi Cruijff"

FOTO'S | Ajax komt in Parijs met groot spandoek voor Mika Godts

Vahle twijfelt over Ajax-transfer: "Weet niet of het de beste stap is"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws