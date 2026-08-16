Ajax verspeelt voorsprong en morst punten tegen SC Heerenveen
Ajax en SC Heerenveen hebben zondagmiddag in de Eredivisie met 2-2 gelijkgespeeld. De Amsterdammers stonden in eigen huis met 2-0 voor, maar de Friezen knokten zich knap terug en pakten alsnog een punt in de Johan Cruijff ArenA.
Ajax kwam al na acht minuten op voorsprong. Uit een corner tikte Bouwman de bal tegen de paal, waarna het leer via Klaverboer ongelukkig in het doel belandde: 1-0. In de 33ste minuut verdubbelden de Amsterdammers de marge. Ouazane draaide op fraaie wijze weg bij zijn tegenstander en plaatste de bal vervolgens schitterend in de verre bovenhoek.
SC Heerenveen kreeg daarna een goede mogelijkheid om iets terug te doen. Dylan Vente nam een vrije trap, maar Marc-André ter Stegen bracht knap redding. De Friezen kwamen voor rust alsnog tot scoren. Jacob Trenskow zorgde met een fraaie treffer voor de aansluiting. Ter Stegen speelde de bal daarbij riskant naar Dolberg, die zich liet aftroeven door Sam Kersten. Trenskow kreeg de bal vervolgens voor zijn voeten en schoot die met veel gevoel in de bovenhoek: 2-1.
SC Heerenveen bleef geloven in een resultaat en werd daarvoor in de 83ste minuut beloond. Na een goede aanval van de bezoekers kreeg Maxence Rivera de bal voor zijn voeten, waarna hij hard raak schoot: 2-2. In de slotfase vielen er geen doelpunten meer. Daardoor moesten Ajax en SC Heerenveen genoegen nemen met een punt: 2-2. De Friezen zullen daar echter het meest gelukkig mee zijn.
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