Ajax versterkt haar staf wéér: "Komen van NEC en Ipswich Town"

Ajax heeft veel wijzigingen doorgevoerd in haar staf, om het nieuwe seizoen zo goed mogelijk te beginnen. Niet alleen in het eerste elftal ziet veel er anders uit, maar ook daaronder.

"Er hebben ook wisselingen plaatsgevonden op sportcomplex de Toekomst. Zo zijn in de onderbouw Jeffrey Sarpong en Yener Devecioglu toegevoegd als assistent-trainers. Zij vervangen Thomas Niehe en Dylan Nieuwenhuijs die de club hebben verlaten", vertelt Ajax via haar officiële kanalen.



"In de middenbouw en bovenbouw van de opleiding zijn door de verschuivingen bij Jong Ajax meerdere wijzigingen doorgevoerd. Nieuw bij de club zijn Daan van Oudheusden, die hoofdtrainer van Ajax O16 zal worden en Taylor Sexton, die als assistent-trainer bij Ajax O15 aansluit. Zij komen van respectievelijk NEC en Ipswich Town", vervolgt de club.



Ook bij Jong Ajax zien dingen er anders uit. "Vanaf komend seizoen heeft ook Jong Ajax een nieuwe staf. Willem Weijs (vorig jaar O19) is een aantal weken geleden begonnen als hoofdtrainer en hij wordt geassisteerd door Yuri Rose en Kiki Musampa."