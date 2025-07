'Ajax versterkt zich transfervrij met defensief Frans talent'

Dat nieuws meldt De Telegraaf. Muzunga maakte begin juni indruk tijdens een stageperiode en overtuigde daarmee de technische leiding.

De Fransman begon zijn jeugdopleiding bij FC Libourne en stapte in 2019 over naar Nîmes. Via de O17 van Nîmes belandde hij vorig jaar bij Auxerre, waar hij al snel werd doorgeschoven naar het B-elftal. Zijn contract in Frankrijk liep af, waardoor Ajax hem zonder transfersom binnenhaalt. Het papierwerk wordt momenteel afgerond, waarna de medische keuring volgt.