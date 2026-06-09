Ajax vertrekt in de voorbereiding op het seizoen naar Garderen

Ajax begint in de week van 22 juni aan de voorbereiding op het seizoen 2026/27. In de eerste dagen staan de traditionele medische keuringen en fysieke testen op het programma, waarna trainer Míchel eind juni zijn eerste veldtraining zal leiden.

De selectie vertrekt vervolgens van 6 tot en met 11 juli naar Garderen voor een trainingskamp. Daar werkt Ajax verder aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en krijgt de nieuwe technische staf de kans om de speelwijze verder in te slijpen.

Ondertussen kijkt de club ook al vooruit naar het Europese avontuur. Op 17 juni vindt de loting voor de tweede voorronde van de Conference League plaats. Ajax stroomt in die ronde in en speelt de wedstrijden op 23 en 30 juli.

De Amsterdamse club werkt momenteel nog aan de definitieve invulling van het oefenprogramma. Meer informatie over het trainingskamp en de voorbereidingswedstrijden volgt op een later moment via de officiële kanalen van Ajax.