'Ajax verwacht Franse verdediger van 1.92 meter snel in Amsterdam'

Ajax is dicht bij het aantrekken van Marvyn Muzungu, zo meldt Voetbal International donderdag. De zeventienjarige verdediger komt transfervrij over van het Franse Auxerre en zal spoedig zijn opwachting maken in Amsterdam.

Begin juli werd al bekend dat Ajax serieuze interesse had in Muzungu, maar sindsdien bleef het stil rond de jonge Fransman. Nu lijkt de deal alsnog rond te komen. "De verwachting bij Ajax is dat Marvyn Muzungu snel aansluit", schrijft VI.

Volgens De Telegraaf maakte Muzungu in juni al indruk tijdens een stageperiode op De Toekomst. De verdediger genoot zijn jeugdopleiding bij FC Libourne, waarna hij in 2019 de overstap maakte naar Nîmes. Vier jaar later verkaste hij naar Auxerre, waar hij zich snel opwerkte van de Onder 17 naar het tweede elftal.

Een debuut in het eerste elftal bleef echter uit. In Amsterdam zal Muzungu in eerste instantie aansluiten bij Jong Ajax, waar hij de kans krijgt zich verder te ontwikkelen.