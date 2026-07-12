'Ajax verwacht miljoenenaankoop Leonardo al snel in Amsterdam'
Marcos Leonardo lijkt steeds dichter bij een transfer naar Ajax te komen. Nadat ESPN en De Telegraaf eerder al melding maakten van een akkoord in de maak, schrijft ook Voetbal International dat de Braziliaanse spits hard op weg is naar Amsterdam. Volgens VI ligt de transfersom echter lager dan de eerder genoemde 25 miljoen euro.
"Marcos Leonardo is hard op weg naar Ajax", schrijft Voetbal International. Het medium meldt dat de Amsterdammers minder betalen dan het bedrag dat eerder naar buiten kwam. Daarmee sluit VI zich aan bij Ajax-watcher Mike Verweij, die aangaf dat de genoemde 25 miljoen euro niet zou kloppen.
Al Hilal wil volgens Voetbal International iets meer dan de helft terugverdienen van het bedrag dat de Saudische club vorig jaar zelf betaalde voor de aanvaller. In de zomer van 2025 maakte Leonardo voor ongeveer veertig miljoen euro de overstap van Benfica naar Al Hilal.
De onderhandelingen lijken ondertussen in een beslissende fase te zitten. "De gesprekken vorderen en de verwachting is dat Leonardo snel naar Amsterdam komt", schrijft VI. Ajax onderzoekt momenteel verschillende constructies om aan de wensen van Al Hilal te voldoen. In de Johan Cruijff ArenA ligt naar verluidt een contract voor vijf seizoenen klaar, waardoor Leonardo tot medio 2031 aan de club verbonden zou kunnen worden.
Dat Al Hilal openstaat voor een vertrek van de Braziliaan heeft volgens VI te maken met de concurrentie in de aanval. De Saudische club beschikt met Karim Benzema en Darwin Núñez al over twee andere grote namen voor de spitspositie. Núñez kwam de afgelopen periode zelfs niet in actie, omdat Al Hilal het maximumaantal buitenlandse spelers had bereikt. Een verkoop van Leonardo zou ruimte creëren binnen de selectie.
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