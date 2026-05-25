Ajax verwacht snel nieuwe trainer: "Weten wat ze kunnen bieden"

Ajax hoopt snel een nieuwe trainer te presenteren. Nu het seizoen is afgelopen en het WK alweer voor de deur staat, denkt Lentin Goodijk dat Ajax er verstandig aan doet om zo snel mogelijk een trainer te contracteren.

Oscar García liet weten graag te willen blijven, maar Goodijk denkt daar anders over. "Ik zie dat niet gebeuren", begint hij bij Voetbal International. "Hij heeft er nog geen gesprek over gevoerd met Cruijff, terwijl ze elkaar vrij vaak zien en goed kennen. Als hij zou aanblijven, dan zouden ze al over de aanpak van volgend seizoen hebben gesproken. Ik denk dat ze op zoek gaan naar een nieuwe trainer. Ik verwacht ook dat er snel duidelijkheid is."

De naam van Girona-trainer Míchel wordt de afgelopen weken veel genoemd. "Hij heeft wel een teleurstellend seizoen gehad. Hij heeft geen lekker laatste jaar in Spanje gehad, maar eerdere jaren wel. Zijn contract loopt af, dus hij gaat daar sowieso weg. Het is geen geheim dat hij bij Ajax in beeld is. De gesprekken zullen nu serieus gevoerd worden. Ajax weet nu ook wat ze kunnen bieden", aldus Goodijk.