Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Ajax verwacht snel nieuwe trainer: "Weten wat ze kunnen bieden"

Sara
bron: Voetbal International
Óscar García
Óscar García Foto: © BSR Agency

Ajax hoopt snel een nieuwe trainer te presenteren. Nu het seizoen is afgelopen en het WK alweer voor de deur staat, denkt Lentin Goodijk dat Ajax er verstandig aan doet om zo snel mogelijk een trainer te contracteren. 

Oscar García liet weten graag te willen blijven, maar Goodijk denkt daar anders over. "Ik zie dat niet gebeuren", begint hij bij Voetbal International. "Hij heeft er nog geen gesprek over gevoerd met Cruijff, terwijl ze elkaar vrij vaak zien en goed kennen. Als hij zou aanblijven, dan zouden ze al over de aanpak van volgend seizoen hebben gesproken. Ik denk dat ze op zoek gaan naar een nieuwe trainer. Ik verwacht ook dat er snel duidelijkheid is."

De naam van Girona-trainer Míchel wordt de afgelopen weken veel genoemd. "Hij heeft wel een teleurstellend seizoen gehad. Hij heeft geen lekker laatste jaar in Spanje gehad, maar eerdere jaren wel. Zijn contract loopt af, dus hij gaat daar sowieso weg. Het is geen geheim dat hij bij Ajax in beeld is. De gesprekken zullen nu serieus gevoerd worden. Ajax weet nu ook wat ze kunnen bieden", aldus Goodijk. 

"Ik denk dat ze deze gesprekken over het financiële plaatje niet wilden voeren omdat hij nog in een heel belangrijk deel van het seizoen zat. Hij moest focussen op de strijd tegen degradatie. Maar ik vind dat Ajax nu wel haast moet gaan maken. Je wil nu een trainer hebben en daarna de selectie gaan voeren. Ik verwacht het wel snel", benadrukt Goodijk. 

"De degradatie is wel een smetje", vindt Bart Kruijt. "Ajax zal nu wel minder concurrentie hebben. Maar je moet wel op de lange termijn kijken. Hij heeft ook echt wel wat laten zien." 

Gerelateerd:
Nick Viergever

Viergever keert terug bij Ajax? "Ik houd alle opties nog open"

0
Christian Norgaard

Ajax-target beschikbaar? 'Arsenal staat open voor zijn vertrek'

0
Lees meer:
Ajax Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

0
Ron Jans

Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"

0
Sjoerd Mossou

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

0
Davy Klaassen

Davy Klaassen na overwinning: "Dat interesseert me allemaal niet"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Viergever keert terug bij Ajax? "Ik houd alle opties nog open"

Ajax verwacht snel nieuwe trainer: "Weten wat ze kunnen bieden"

Moet Ajax Pep Guardiola willen benaderen? "Dan sta je voor lul"

Godts wil bij Ajax blijven: "Hoop hier volgend jaar nog te zijn"

Ajax maakt door supporters gekozen Speler van het Jaar bekend

De Wit zuur na nederlaag tegen Ajax: "Waren niet in goede doen"

Realistische Jans: "Ik vind dat Ajax verdiend heeft gewonnen"

Van Hanegem sneert naar Ajax: "Waren er nu maar wat blij mee"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws