Ajax verwelkomt drietal na blessureleed terug op trainingsveld

Weghorst liep in de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard begin februari een gebroken teen op en kwam sindsdien niet meer in actie voor Ajax. Regeer liep al snel na zijn komst van FC Twente een enkelblessure op en Pasveer liep een liesblessure op in de eerste wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. Nu is het drietal in ieder geval weer terug op het trainingsveld.

Wanneer ze hun rentree in een wedstrijd kunnen maken is nog afwachten. Aankomend weekend neemt Ajax het in eigen huis op tegen NAC Breda.