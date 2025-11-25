Ajax vestigt pijnlijk record na nieuwe nederlaag in Champions League

Ajax heeft met de nederlaag tegen Benfica (0-2) een negatief Nederlands record gevestigd. Het is pas de tweede keer ooit dat een Nederlandse club de eerste vijf Champions League-wedstrijden van een seizoen verliest, zo schrijft Voetbal International .

Voorafgaand aan het duel met Benfica verloor Ajax al van Internazionale, Olympique Marseille, Chelsea en Galatasaray. In de geschiedenis waren er slechts twee Nederlandse clubs die na vier wedstrijden nog puntloos waren: Willem II in 1999 en Feyenoord in 2017. Willem II speelde in de vijfde wedstrijd gelijk tegen Spartak Moskou, terwijl Feyenoord verloor van Manchester City.

Het Feyenoord van 2017 had na vijf wedstrijden een doelsaldo van -10. Ajax staat in 2025 na vijf speelrondes op een doelsaldo van -15, een flink slechter resultaat. Daarmee mag het Ajax van 2025 zich de slechtste Nederlandse Champions League-ploeg na vijf speelrondes noemen. Over twee weken speelt de Amsterdamse club op bezoek bij Qarabag.