'Ajax vindt alternatief voor Kasper Dolberg bij Newcastle United'

Mocht de transfer van Dolberg afketsen, dan geldt William Osula als alternatief, zo weet ESPN. Het Deense talent staat onder contract bij Newcastle United, maar mag bij de Engelse club tijdelijk vertrekken. Ajax zou Osula dus een jaar kunnen huren.

ESPN weet te melden dat Osula als eerste in beeld komt, mocht het Ajax niet lukken om Dolberg naar Ajax te halen. Het Deense talent leek op weg naar het Duitse Eintracht Frankfurt, maar die deal ketste op het laatste moment af. Newcastle United ziet toekomst in Osula en wil hem daarom ook niet verkopen. Een huur zonder koopoptie zou een mogelijkheid zijn.