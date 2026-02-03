Ajax vindt geen nummer-6: "Zelfs Jordan Henderson is overwogen"

"Ajax heeft echt veel lijntjes uitgegooid naar ervaren controlerende middenvelders", vertelt journalist Lentin Goodijk in een video-item van Voetbal International. "Wataru Endo van Liverpool, Christian Norgaard van Arsenal... Er is zelfs nog overwogen een lijntje uit te gooien naar Jordan Henderson."

"Als opvolger van Henderson is dus zelfs overwogen om Henderson terug te halen, want die op een gegeven moment zijn basisplaats kwijt bij Brentford", gaat de Ajax-watcher verder. "Werkelijk alles is overwogen, maar ze hebben het niet voor elkaar gekregen, dat is natuurlijk ergens wel pijnlijk."

"Je kunt aan het begin van de window een bewuste keuze maken om te vertrouwen in Youri Regeer en Jorthy Mokio. En Zinchenko kan natuurlijk spelen op de 6-positie. Maar ze hebben de hele maand geprobeerd en gepusht om iemand binnen te halen. Als dat uiteindelijk niet lukt is dat heel teleurstellend. Het kan nog steeds, ze zijn ook echt wel bezig. Maar ik krijg steeds meer het idee dat er niets meer gaat gebeuren", aldus Goodijk.