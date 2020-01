Geschreven door Jessica Westdijk 05 jan 2020 om 14:01

Ajax heeft zondag een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Sharjah FC, in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat maakten de Amsterdammers op hun eigen website bekend.

Het is de vijfde partnerclub voor Ajax, naast Ajax Cape Town, Guangzhaou, Sagan Tosu en Sydney FC. De focus komt bij Sharjah FC te liggen op de coördinatie van de jeugdopleiding. Er zullen stafleden uit Amsterdam in de Verenigde Arabische Emiraten gaan wonen, om ervoor te zorgen dat de kwaliteit hoog wordt en blijft.

Sharjah FC werd vorig seizoen kampioen in de VAE Liga en speelt daardoor in de Aziatische Champions League. Ook in het huidige seizoen staat de club bovenaan in de competitie. De overeenkomst die Sharjah FC en Ajax hebben getekend, heeft een looptijd van 3 jaar.