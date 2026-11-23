Ajax staat op het punt een nieuwe hoofdsponsor te presenteren. De Amsterdammers zijn volgens De Telegraaf dicht bij een vijfjarige overeenkomst met ABN Amro, dat jaarlijks ongeveer twaalf miljoen euro zou gaan betalen. Daarmee lijkt de club een financieel aantrekkelijkere sponsordeal te sluiten dan de huidige overeenkomst met Ziggo.

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Volgens journalist Mike Verweij, die zich baseert op bronnen rondom de bank, bestaat het jaarlijkse bedrag van circa twaalf miljoen euro deels uit bonussen. De overeenkomst is nog niet definitief, maar de laatste details moeten dinsdag worden afgerond.

Ajax en ABN Amro hopen de samenwerking vervolgens woensdag officieel bekend te maken. Bij de afrondende gesprekken zijn onder anderen commercieel directeur Cas Biesta van Ajax en Geert Pielage, hoofd Brand, Marketing & Communications bij ABN Amro, betrokken.

Met de aanstaande overeenkomst lijkt een einde te komen aan de maandenlange zoektocht van Ajax naar een nieuwe hoofdsponsor. De Amsterdamse club voerde gesprekken met verschillende grote partijen, maar lijkt uiteindelijk te kiezen voor een oude bekende.