'Ajax vindt nieuwe hoofdsponsor; oude bekende terug op het shirt'
Ajax staat op het punt een nieuwe hoofdsponsor te presenteren. De Amsterdammers zijn volgens De Telegraaf dicht bij een vijfjarige overeenkomst met ABN Amro, dat jaarlijks ongeveer twaalf miljoen euro zou gaan betalen. Daarmee lijkt de club een financieel aantrekkelijkere sponsordeal te sluiten dan de huidige overeenkomst met Ziggo.
Volgens journalist Mike Verweij, die zich baseert op bronnen rondom de bank, bestaat het jaarlijkse bedrag van circa twaalf miljoen euro deels uit bonussen. De overeenkomst is nog niet definitief, maar de laatste details moeten dinsdag worden afgerond.
Ajax en ABN Amro hopen de samenwerking vervolgens woensdag officieel bekend te maken. Bij de afrondende gesprekken zijn onder anderen commercieel directeur Cas Biesta van Ajax en Geert Pielage, hoofd Brand, Marketing & Communications bij ABN Amro, betrokken.
Met de aanstaande overeenkomst lijkt een einde te komen aan de maandenlange zoektocht van Ajax naar een nieuwe hoofdsponsor. De Amsterdamse club voerde gesprekken met verschillende grote partijen, maar lijkt uiteindelijk te kiezen voor een oude bekende.
ABN Amro was namelijk tussen 1991 en 2008 al hoofdsponsor van Ajax. De bank stond daardoor ook op het shirt tijdens enkele van de grootste successen uit de clubgeschiedenis, waaronder de UEFA Cup-winst in 1992 en de Champions League-zege in 1995.
Na het vertrek als hoofdsponsor bleef ABN Amro betrokken bij de club. Sinds 2015 ondersteunt de bank onder meer de jeugdopleiding, de zaterdagamateurs en Ajax Vrouwen. Bij de vrouwentak loopt het huidige hoofdsponsorcontract nog tot 2028.
De nieuwe overeenkomst zou betekenen dat ABN Amro na achttien jaar terugkeert op de voorkant van het shirt van het eerste mannenelftal. Daarmee neemt de bank het stokje over van Ziggo, dat sinds 2015 als hoofdsponsor aan Ajax verbonden is.
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