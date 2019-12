Geschreven door Jordi Smit 24 dec 2019 om 08:12

© Proshots

Ajax lijkt er vanuit te gaan dat André Onana na dit seizoen vertrekt. De Ajax-scouting is dan ook druk in de weer met het vinden van een waardige opvolger. Het lijkt erop dat de Amsterdamse club deze in België heeft gevonden, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Van Combrugge

Anderlecht-goalie Hendrik van Combrugge lijkt namelijk een serieuze optie voor Ajax. De 26-jarige-doelman, die nog een contract heeft tot de zomer van 2023, was twee jaar geleden in beeld om als tweede keeper te fungeren. Destijds wees de doelverdediger dit af, maar wellicht verandert het de zaak nu Ajax hem als opvolger van Onana ziet.

Volgens Het Laatste Nieuws houdt Ajax al maanden de verrichtingen van Van Combrugge nauwlettend in de gaten. De keeper heeft het uitstekend naar zijn zin in België, maar de roep van een Nederlandse topclub kan daar zomaar eens verandering in brengen.

Onana

Onana brak aan het begin van het seizoen 2016-2017 door bij Ajax. Na het vertrek van Jasper Cillessen en de blessure van de net binnengehaalde Tim Krul kreeg Onana plotseling de kans van Peter Bosz. Sindsdien is hij onmisbaar onder de lat van de Amsterdammers.