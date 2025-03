Ajax vliegt met deze 26 spelers naar Duitsland voor Europa League-duel

In de wedstrijdselectie is onder andere plek voor Brian Brobbey, die vanwege een opgelopen blessure tegen PEC Zwolle afgelopen weekend nog een vraagteken was, en voor Matheus, die deze week alsnog ingeschreven kon worden voor het Europese toernooi. Lucas Jetten maakt zijn Europese debuut in de selectie. Ook Jordan Henderson gaat mee, maar zal vanwege een schorsing niet in actie komen.

Ajax en Eintracht Frankfurt trappen donderdagavond om 18.45 uur. De Amsterdammers moeten een 1-2 nederlaag van vorige week goedmaken.