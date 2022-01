Geschreven door Idse Geurts 07 jan 2022 om 11:01

Ajax staat vanochtend minder goed in het nieuws. De club heeft vier personen die besmet zijn met het coronavirus teruggevlogen naar Nederland. Dit meldt De Telegraaf. Deze personen zijn via een privé-vliegtuig teruggevlogen naar Nederland. Er is gekozen voor een privé-vliegtuig, zodat verdere verspreiding zou worden voorkomen. Toch gaat dit volledig tegen de coronamaatregelen van Portugal in. In Portugal moet iedereen die positief test op corona gelijk in quarantaine. Ajax heeft deze regels dus aan zijn laars gelapt.

Ook de Nederlandse regelgeving stelt Ajax in zijn ongelijk. Vliegen met corona is ook hier immers verboden. De club wil ook niet reageren op het incident. ‘Ajax wil geen nadere toelichting geven op de gemaakte keuze en volstaat met de mededeling dat het viertal apart van de rest terug naar Nederland is gekomen’, stelt De Telegraaf. Verder laat een woordvoerder van Ajax tegenover het Algemeen Dagblad weten dat de club zich ‘gewoon’ aan de regels houdt. Er zouden uitzonderingen gelden, omdat er topsport wordt bedreven