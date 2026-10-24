Ajax voegt publiekslieveling toe aan sterrenploeg voor Barça

Ajax heeft opnieuw een grote naam vastgelegd voor de bijzondere legendewedstrijd tegen FC Barcelona. Mido trekt op zondag 15 november zijn voetbalschoenen weer aan en verschijnt in de Johan Cruijff ArenA namens de Ajax Legends.

Mido speelde tussen 2001 en 2003 voor Ajax. De voormalig aanvaller keert nu terug in Amsterdam voor de wedstrijd waarin tal van bekende oud-spelers hun opwachting zullen maken.

De Amsterdamse club maakte de komst van de Egyptenaar bekend via X. Daarmee blijft de selectie voor het treffen met de clublegendes van Barcelona steeds verder vorm krijgen.

Eerder werd al duidelijk dat onder anderen Patrick Kluivert, Ronald de Boer en Frank de Boer van de partij zijn. Ook Edwin van der Sar, Aron Winter, Klaas-Jan Huntelaar, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart en Jan Vertonghen behoren tot de aangekondigde namen.

Met de toevoeging van Mido krijgt het publiek in de Johan Cruijff ArenA opnieuw een bekende oud-Ajacied te zien. De Ajax Legends nemen het zondag 15 november op tegen een team met voormalige spelers van FC Barcelona.