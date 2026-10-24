Ajax voegt publiekslieveling toe aan sterrenploeg voor Barça
Ajax heeft opnieuw een grote naam vastgelegd voor de bijzondere legendewedstrijd tegen FC Barcelona. Mido trekt op zondag 15 november zijn voetbalschoenen weer aan en verschijnt in de Johan Cruijff ArenA namens de Ajax Legends.
De Amsterdamse club maakte de komst van de Egyptenaar bekend via X. Daarmee blijft de selectie voor het treffen met de clublegendes van Barcelona steeds verder vorm krijgen.
Mido speelde tussen 2001 en 2003 voor Ajax. De voormalig aanvaller keert nu terug in Amsterdam voor de wedstrijd waarin tal van bekende oud-spelers hun opwachting zullen maken.
Eerder werd al duidelijk dat onder anderen Patrick Kluivert, Ronald de Boer en Frank de Boer van de partij zijn. Ook Edwin van der Sar, Aron Winter, Klaas-Jan Huntelaar, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart en Jan Vertonghen behoren tot de aangekondigde namen.
Met de toevoeging van Mido krijgt het publiek in de Johan Cruijff ArenA opnieuw een bekende oud-Ajacied te zien. De Ajax Legends nemen het zondag 15 november op tegen een team met voormalige spelers van FC Barcelona.
Zet in op Ajax tegen Sparta Rotterdam!
Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Nederlandse clubs doen uitstekende zaken in coëfficiëntenstrijd
Ajax voegt publiekslieveling toe aan sterrenploeg voor Barça
Kieft onthult hard Ajax-verleden: "Ze keken niet naar ze om"
De Boer haalt hard uit naar Ajax: "Ik heb me écht geschaamd"
Voormalig Ajacied schittert opnieuw: "Hij is gewoon geweldig"
Brandt blijft trouw aan zichzelf: "Dan is het tijd om te gaan"
Bouwman werd geappt door tegenstander: "Is alweer maand geleden"
Ten Hag onthult gemiste toptransfers: "Ik wil maar één speler"
Tolu reageert op opvallend moment met Míchel: "Dat is tussen ons"
Brandt maakt Ajax-supporters heel blij: "Feest voor vader en zoon"
De Boer geniet van Ajacied: "Hoop dat hij meer minuten gaat maken"
André Onana betrokken bij zwaar auto-ongeluk en belandt in ziekenhuis
Bouwman spreekt bijzonder doel uit: "Dat willen we met z'n allen"
'Vermoedelijke opstelling Ajax: Ouazane begint weer op de bank'
Ajax-speler gefileerd: "Wanneer wordt dat contract ontbonden?"
Gijp lyrisch over Ajacied: "Dan moet een club toch 45 miljoen bieden?"
Viergever roemt oud-Ajax-spits: "Alleen van hem onder de indruk"
Ajax opnieuw in zee met Zinchenko? "Er is niet veel ruimte"
Hans Nijland verklapt: "Dan toucheert hij bijna 4500 euro bruto"
Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"
Driessen wijst naar Ajax: "Dat bezorgt hem ongetwijfeld hartzeer"
Wim Kieft nog niet overtuigd van Ajacied: "Je schrikt ook wel"
Driessen komt met opvallend Ajax-advies: "Een minder succes"
Opta rekent op Europese overwintering Ajax: 'Zoveel procent kans'
Oud-Ajacied Jurriën Timber en vriendin delen heugelijk nieuws
Ajax-watcher verwacht transfer in 2027: "Een nieuwe linksbuiten"
Sarri blijft hoopvol na nederlaag bij Ajax: "Beetje boos mag"
Verweij voorspelt: "Zal normaal gesproken niet verlengd worden"
Letschert tipt Ajax: "Snap wel dat het een interessante jongen is"
Míchel Sánchez prijst Ajacied: "Hij is echt van een ander kaliber"