'Ajax voert druk op Chuba Akpom op in keuze van nieuwe club'

De situatie rond Akpom is in een stroomversnelling gekomen. Terwijl hij al medisch gekeurd werd bij Ipswich Town, mengde Birmingham zich opnieuw in de strijd. The Blues willen Akpom namelijk definitief overnemen, terwijl Ipswich aast op een huur met een verplichting tot koop bij promotie. Voor Ajax is de keuze duidelijk: een directe verkoop past beter in het financiële plaatje.

De spits komt niet meer voor in de plannen en drukt met zijn hoge salaris zwaar op de begroting. Ajax zou bij een definitieve transfer naar Birmingham zo’n 7 miljoen euro ontvangen. Akpom zelf verblijft momenteel nog in Suffolk, waar hij de ontwikkelingen afwacht.