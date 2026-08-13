'Ajax voert gesprekken met Geertruida; PSV ook nog in de race'
Ajax heeft de afgelopen dagen geïnformeerd naar de situatie van Lutsharel Geertruida. De Amsterdammers zouden al gesprekken hebben gevoerd met de Oranje-international over een mogelijke transfer naar Amsterdam.
"Ajax heeft gesproken met Lutsharel Geertruida. Club ziet in hem een multi-inzetbare speler die rechtsback, centraal achterin en ook als 6 kan spelen. Op dit moment (nog) niet concreet en ook PSV wil hem graag hebben", schrijft Tim van Duin donderdagmiddag.
Voetbal International weet ook te melden dat Ajax zeer geïnteresseerd is in de diensten van de verdediger van RB Leipzig. Ajax denkt dat hij zelfs als zes uit de voeten kan, "al ziet Ajax voor die positie liever een specialist komen", luidt het.
'Ajax voert gesprekken met Geertruida; PSV ook nog in de race'
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