'Ajax voert goede gesprekken met Uruguayaanse linksback (25)'

Ajax zou serieus geïnteresseerd zijn in Juan Manuel Sanabria. Dat meldt transferjournalist Rudy Galetti donderdagavond.

Volgens Galetti is de 25-jarige Sanabria momenteel het belangrijkste doelwit voor de linksbackpositie van Ajax. Naar verluidt voeren de Amsterdammers al gesprekken met de Uruguayaan en zijn club San Luis. De onderhandelingen zouden de goede kant op gaan.

Sanabria, die nog een contract tot medio 2026 heeft, zou al een aanbod van Club America hebben geweigerd om op Ajax te wachten. De vleugelverdediger stond vijf jaar onder contract bij Atletico Madrid en vertrok twee jaar geleden naar Mexico.

De interesse van Ajax in Sanabria kan niet losgezien worden van de transferontwikkelingen rond Jorrel Hato. De jonge Ajacied was afgelopen seizoen de vaste linksachter in Amsterdam, maar wordt momenteel begeerd door Chelsea.