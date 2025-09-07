Ajax voert grote wijzingen door: "Beste van Nederland worden"

Ajax komt met een ambitieus en vernieuwd jeugdplan, met als doel weer de beste opleider van Nederland te worden. Zondag worden op sportpark De Toekomst alle tachtig clubs die deel gaan uitmaken van het project bijgepraat.

"Zo moet de recordkampioen weer de befaamde talentenfabriek worden, die sterren als Johan Cruijff, Dennis Bergkamp en Patrick Kluivert voortbracht", aldus Mike Verweij in De Telegraaf. "Ajax is jaren geleden van de troon gestoten als beste opleider van Nederland."

Het plan omvat onder andere het schrappen van het O8-team en het starte van de Ajax Regionale Trainingen (ART) en de Ajax Voetbal School (AVS). "We kiezen bewust voor een brede instroom: liever een groot aantal spelers beter leren kennen dan vroeg een te beperkte selectie maken, want juist in een langer traject leren we de speler écht kennen in zijn of haar natuurlijke omgeving", schrijft Ajax.

"Een essentieel onderdeel van onze werkwijze is het creëren van een binding tussen de speler, de ouders en Ajax", staat te lezen in een intern document dat is ingezien door De Telegraaf. "We bouwen aan relaties, maken spelers onderdeel van de Ajax-visie en zorgen ervoor dat ze zich gezien en gewaardeerd voelen. Spelers die het gevoel hebben dat ze echt bij Ajax horen, maken in de toekomst bewuster de keuze bij Ajax te blijven, ook als andere clubs aankloppen."

Binnen de eigen opleiding gaat Ajax met de omgekeerde piramide werken. "Waar in het verleden werd gestart met een grote groep spelers jonger dan acht jaar, daar nodigt de club nu een kleinere groep spelers van een jaar ouder uit", weet Verweij. "Onder 11 en 12 herbergen dertig spelers, die over drie teams worden verdeeld, en bij Onder 13 en 14 schakelt Ajax weer terug naar twintig. Het is – zo staat te lezen – een koerswijziging in de jeugdscouting."