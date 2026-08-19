'Ajax voert oriënterend gesprek met entourage van vleugelspeler'

Ajax heeft een gesprek gevoerd met de entourage van Leon Bailley. Dat schrijft Voetbal International woensdagochtend.

Dinsdagavond kwam naar buiten dat de vleugelspeler van Aston Villa is aangeboden bij Ajax. De Jamaicaan, die nog een eenjarig contract heeft bij de Engelse club, zou de inmiddels vertrokken Mika Godts kunnen opvolgen.

Volgens VI heeft Ajax dinsdag inderdaad een oriënterend gesprek gehouden met de entourage van Bailley. Hoe beide partijen tegenover een eventuele samenwerking aankijken, wordt niet gemeld. De vleugelaanvaller werd in het verleden ook al meermaals aan Ajax gelinkt.