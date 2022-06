Geschreven door Redactie 30 jun 2022 om 08:06

Het nieuwe seizoen komt er bijna aan en de Nederlandse voetbalfans vragen zich al af wie er volgend jaar met de Eredivisie kampioensschaal naar huis gaat. Er wordt veel gespeculeerd over mogelijke winnaars. Tijdens het transferseizoen is er namelijk een hoop veranderd. De eerste wedstrijd van de Nederlandse favoriet Ajax vindt plaats op zaterdag 6 augustus. Tegen die tijd zitten we dan ook met volle spanning voor de buis. Sinds de komst van het legale online gokken is deze populariteit toegenomen. Dus heb jij genoeg kennis en ervaring over de Nederlandse Eredivisie? Het is dan mogelijk om een sportweddenschap te plaatsen. We weten toch wel dat Ajax het volgende seizoen weer wint toch ;)?

Voorspellingen

Zoals eerder gezegd wordt er al een hoop gespeculeerd op de kansen van Ajax en andere clubs. De Amsterdamse club heeft een record kampioenschappen in Nederland. Ook komen er steeds meer mensen die een sportweddenschap aangaan, omdat dit sinds kort legaal is geworden. Heb jij de kennis om dit uit te proberen? Kies dan wel altijd voor betrouwbare sites! Er zijn dan ook veel mensen die online voorspellingen hebben neergezet. We kunnen in Nederland met alle rust deze bets zetten. De rijksoverheid heeft het namelijk zo geregeld dat zij doping tests doen en de KNVB is verantwoordelijk voor het voorkomen van matchfixing. Voor meer info klik hier.

Afgelopen Jaar

Het seizoen van 2021/2022 heeft Ajax op een mooie manier afgesloten. Met net 2 punten meer wisten ze PSV Eindhoven aan de kant te zetten. De vraag is of ze dit jaar het weer weten te flikken. Het zal dan ook een spannend jaar worden voor het Nederlands betaalde voetbal in de.. Opmerkelijk is dat Ajax het afgelopen seizoen net zoveel heeft gewonnen als de runner-up. Ze wisten gelukkig 2x meer gelijk te spelen dan de PSV’ers. Met 22 winst kwam Feyenoord (3e plek) minder in de buurt. Op papier lijken 4 winst minder, maar dit was toch substantieel tegenover de 1e en 2e plek.

Nieuwe Aanwinsten

Voor het nieuwe seizoen hebben de Amsterdammers al 2 nieuwe verdedigers binnengehengeld. Lisandro Magallán en Kik Pierie zouden het team moeten komen versterken. De vraag is of beide de basis halen, maar Ajax zal met Magallán een ervaren voetballer achter de hand houden. Pierie is een jonge voetballer met weinig wedstrijden op zijn naam. Hij zal worden getraind tot een van de vele supersterren die Ajax heeft geproduceerd. Ook Suarez wordt terug gelinkt aan de Ajacieden. Veel oud-voetballers keren voor de laatste paar jaar naar de club waar ze zijn ‘opgegroeid’. De hoop is daarom enorm dat een wereldspelers als Suarez deze keus gaat maken. Net als Groningen blij was met Arjen Robben zal Ajax de topspits zeker kunnen gebruiken. Helaas zijn het voor nu alleen nog geruchten en kan het goed zijn dat de Uruguayaan nog bij Atlético blijft. Ook nieuwe trainer Schreuder heeft nog niks gehoord van een mogelijke komst.

Schreuder

De nieuwe Ajax Coach heeft een flinke taak op zich gekregen. Eerder trainde hij Twente, Hoffenheim en Brugge. Nu zijn de Amsterdammers aan de beurt, maar dat start nog niet soepel. Er wordt flink getrokken aan verschillende spelers, maar dat hoort er volgens Schreuder bij. Hij staat niet onder de stress van de nog korte transferperiode. Hij zegt te weten dat het altijd goed komt en er vertrouwen in te hebben. Ook is er verschillende belangstelling voor de Amsterdamsche voetballers. Ook hier heeft de coach nog geen problemen mee.