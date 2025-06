Ajax volgend seizoen naar Velsen; Telstar promoveert naar Eredivisie

PSV neemt het komend seizoen twee keer op tegen Telstar. De club uit Velsen was in de beslissingswedstrijd te sterk voor Willem II en is gepromoveerd naar de Eredivisie.

De heenwedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel, waardoor er in het Koning Willem II Stadion nog alles was om voor te spelen. Telstar begon furieus in Tilburg en kwam in no-time op een 0-2 voorsprong. Mees Kaandorp en Youssef El Kachati zorgden ervoor dat er in de 12e minuut dat de ploeg van trainer Anthony Correia op rozen zat. Een paar minuten later werd een vrije trap van Rob Nizet echter van richting veranderd, waardoor Willem II weer in de wedstrijd kwam. Met een 1-2 tussenstand werd er gerust.

Na rust was Telstar van meet af aan de betere partij en de 1-3 leek niet lang uit te kunnen blijven. In de 58ste minuut kopte Kaandorp raak, waarmee hij de gasten op een 1-3 voorsprong zette. Een enorme dreun voor Willem II, die de Tilburgers ook niet meer te boven kwamen. SC Telstar verslaat Willem II en is gepromoveerd naar de Eredivisie!