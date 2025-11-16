Het laatste Ajax Nieuws
Ajax volgende maand door ruim 1400 fans gesteund tegen Qarabag
Ajax-supporters kijken naar een duel in de Champions League Foto: © Pro Shots
Er reizen volgende maand ruim 1400 supporters van Ajax mee naar Qarabag. Dat maakt Ajax Life zaterdag bekend.
Er waren in totaal 1970 kaarten beschikbaar voor supporters van Ajax, maar het medium wist van tevoren dat het uitvak naar alle waarschijnlijkheid niet uitverkocht zou worden. In totaal reizen er 1443 supporters mee naar Baku. Dat is een stuk meer dan vorig seizoen, toen Ajax tegen Qarabag gesteund werd door 450 supporters.
Ajax neemt het op woensdag 10 december in de Champions League op tegen de ploeg uit Azerbeidzjan.
Laatste nieuws
Ex-Ajacied Kluivert geblesseerd en mist thuisduel tegen Litouwen
Ajax volgende maand door ruim 1400 fans gesteund tegen Qarabag
Van der Vaart over Estavana Polman: "Dan floept het er al uit"
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
'Ex-Feyenoorder kan Ajax-speler gaan concurreren in Engeland'
Van der Vaart over eigen carrière: "Cruijff vond het domme keuze"
Ajax krijgt nieuwe trainer getipt: "Dat hebben de spelers nodig"
Gijp en Derksen prijzen oud-Ajacied: "Ontzettend aardige jongen!"
Ajax krijgt beurs-advies: "Dat is het allerlaatste wat je wilt"
Van der Veen genoot bij Ajax: "Als voetballer was hij al ver"
Meer nieuws
Van Dijk wil in ArenA knallen: "Moeten het afmaken in Amsterdam"
Tijani Babangida na heftig familiedrama: "God plant alles..."
Van der Vaart beseft: "Soms is dat een voordeel, soms een nadeel"
Nijland hard voor Ajax: "Ze plaatsen hun ego boven clubbelang"
Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19
Derksen hard: "Bij Ajax vinden ze hem een geweldige flapdrol"
'Fred Grim werd betrapt in de kroeg': "Zijn ze nu nog moe van"
Aandeelhoudersvergadering Ajax: 'Bestuurder beticht van lariekoek'
Pierre van Hooijdonk baalt van oud-Ajacied: "Het is gemakzucht"
Koeman baalt flink na interland: "Dan mag het nooit zo zijn"
Ouder nieuws
'Sneijder gelinkt aan Ajax': "Het liefst als technisch directeur"
'Van der Vaart zaterdag niet aanwezig bij Ajax ondanks toezegging'
Blind vertrok bij Ajax: "Hij had bedenkingen bij die investering"
Ajax denkt hardop na over beurspositie: "Alle opties onderzoeken"
Ruim week na ontslag komt Ajax met pijnlijk bericht naar Heitinga
Ajax-directie gewaarschuwd: "Bij Ajax is dit wel een kantelpunt"
Van der Vaart over Ajax-jeugd: "Aan de oren het veld opgetrokken"
Spaan kraakt Ajax: "Dan hadden ze de wereldpers weer gehaald"
Van der Vaart over Sylvie Meis: "Damian is daar erg blij mee"
Beuker legt uit: "Dat was een nadrukkelijke wens van Farioli"
Video’s
Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19
VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept
Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"
Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"
Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"
"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"
Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"
0 reacties