Ajax volgende maand door ruim 1400 fans gesteund tegen Qarabag

Er reizen volgende maand ruim 1400 supporters van Ajax mee naar Qarabag. Dat maakt Ajax Life zaterdag bekend.

Er waren in totaal 1970 kaarten beschikbaar voor supporters van Ajax, maar het medium wist van tevoren dat het uitvak naar alle waarschijnlijkheid niet uitverkocht zou worden. In totaal reizen er 1443 supporters mee naar Baku. Dat is een stuk meer dan vorig seizoen, toen Ajax tegen Qarabag gesteund werd door 450 supporters.

Ajax neemt het op woensdag 10 december in de Champions League op tegen de ploeg uit Azerbeidzjan.