Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax volgende maand door ruim 1400 fans gesteund tegen Qarabag

Max
bron: Ajax Life
Ajax-supporters kijken naar een duel in de Champions League
Ajax-supporters kijken naar een duel in de Champions League Foto: © Pro Shots

Er reizen volgende maand ruim 1400 supporters van Ajax mee naar Qarabag. Dat maakt Ajax Life zaterdag bekend. 

Er waren in totaal 1970 kaarten beschikbaar voor supporters van Ajax, maar het medium wist van tevoren dat het uitvak naar alle waarschijnlijkheid niet uitverkocht zou worden. In totaal reizen er 1443 supporters mee naar Baku. Dat is een stuk meer dan vorig seizoen, toen Ajax tegen Qarabag gesteund werd door 450 supporters. 

Ajax neemt het op woensdag 10 december in de Champions League op tegen de ploeg uit Azerbeidzjan. 

Gerelateerd:
Justin Kluivert

Ex-Ajacied Kluivert geblesseerd en mist thuisduel tegen Litouwen

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart over Estavana Polman: "Dan floept het er al uit"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax supporters en sfeer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd